Время для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи

06.01.2026

Время для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи

Новый год и Рождество – самое волшебное время года. Особенно удивительны новогодние вечера, объединяющие взрослых и детей.

общество

рождество христово

книги

совет эксперта

культура

литература

семья

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/67/1117826795_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a9ddb8455e069d5559ee456e89476e5c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Новый год и Рождество – самое волшебное время года. Особенно удивительны новогодние вечера, объединяющие взрослых и детей. Поломайте стереотип современного формата "каждый уткнулся в свой телефон" и попробуйте всей семьей собраться за чтением настоящих, пахнущих краской и бумагой книг. Уверяем, эти минуты станут теми самыми, о которых спустя годы ваши подросшие дети будут рассказывать вашим будущим внукам.Родоначальником рождественских и святочных рассказов считается Чарльз Диккенс. Он населил свои небольшие истории нечистью, ангелами и чудесами и опубликовал их в издаваемых им журналах для семейного чтения.Традицию подхватили в России. Гоголь, Чехов, Лесков, Достоевский, Мамин-Сибиряк и даже "буревестник" Октябрьской революции Горький писали небольшие произведения о том, как человеческая доброта и вера, зачастую не без помощи чуда, борются с несправедливостью, обидами, злобой и завистью. Эти истории пронизаны христианской моралью, хоть зачастую и основаны на народной мифологии.Мы преднамеренно не включили в предлагаемые книги давно ставшие классикой "Щелкунчика" Гофмана или "Снежную королеву" Андерсена. Хотя, даже если вы и знаете сюжет этих сказок наизусть, очень рекомендуем почитать современные переводы. В них, в отличие от хороших, но идеологически выверенных советских переводов, не выхолощена христианская составляющая. Так, советские дети и не подозревали, что Герде победить Снежную королеву помогло самое что ни на есть Ангельское воинство.Для детейЛаймен Фрэнк Баум – "Жизнь и приключения Санта-Клауса"Автор книги, ставшей впоследствии прототипом "Волшебника Изумрудного города", написал сказку о том, как появился на свет Санта-Клаус. Санта Баума – это не Святой Николай, а настоящий сказочный персонаж, выросший в волшебном лесу, воспитанный нимфами, зверями и растениями. Чтобы порадовать детей, он решил делать для них чудесные игрушки. Но попутно ему пришлось бороться со злыми сказочными существами, пытающимися помешать. Из книги дети узнают, как появились помощники Санты – олени – и зародилась прекрасная традиция дарить подарки на Рождество.Мэтт Хэйг – "Девочка, которая спасла Рождество"Современный английский писатель создал целый рождественский цикл, самым известным произведением которого стала именно эта книга. Амелия была первым ребенком на Земле, который получил рождественский подарок. Ее рождественский дух придал сил Санте и помог ему доставить подарки всем детям на земле. Но теперь назревает катастрофа – на Северном полюсе уровень магии опустился до критически низкой отметки. Санта вынужден отправиться на поиски Амелии – единственной девочки, способной спасти Рождество силой своей Надежды и Веры в чудо.Александр Куприн – "Чудесный доктор"Один из самых добрых рассказов русского классика. Бедность и болезнь идут рука об руку в семье потерявшего работу управляющего Мерцалова. Ничто и никто, казалось бы, не может помочь маленькой Машеньке Мерцаловой. Она медленно угасает в самый разгар рождественских праздников. Но происходит чудо. В жизнь семьи неожиданно входит профессор Пирогов. Да-да, тот самый знаменитый русский хирург Николай Иванович Пирогов. Рассказ, по сведениям самого писателя, основан на реальных событиях, что не помешало стать ему настоящим рождественским сказом, где в роли ангела выступает добрый и небезразличный доктор.Астрид Линдгрен – "Теленок на Рождество"Пронзительно грустная и очень добрая история с чудесным концом. Накануне Рождества в семью Юхана приходит беда: умирает их единственная корова-кормилица, денег на покупку новой нет. Это история обычной крестьянской семьи, с элементами крестьянского быта и не всегда приглядными жизненными обстоятельствами. Но и в этих обстоятельствах есть место чуду: средь горя и смерти приходит надежда и спасение.Крис ван Олсбург – "Полярный экспресс"Может, ваши дети и видели уже чудесный мультфильм, снятый по этой книге. Невероятная история случилась под Рождество с одним мальчиком, который больше всего на свете хотел услышать звон колокольчиков на санях Санта-Клауса. И вот он отправляется на Полярном экспрессе мимо темных лесов и спящих городов, через ледяную пустыню прямиком в мастерскую волшебника, где получит из рук самого Санты, живущего на вершине мира, серебряный колокольчик, заставляющий поверить в сказку.Для взрослыхГенрих Белль – "Не только под Рождество"Совсем не святочный рассказ классика немецкой литературы. О том, что праздники тогда и хороши, когда праздник – внутри тебя, а не украшен восковыми атрибутами. В одной семье вынуждены были отмечать Рождество каждый день. Что будет, когда самый ожидаемый день года станет рутиной и обыденностью, когда самое долгожданное событие превратится в День сурка? Что будет с членами многочисленного семейства, которые ради одного человека разыгрывают большой спектакль? Впадут они в иронию или же в безумие?Агата Кристи – "Рождество Эркюля Пуаро"Настоящий английский детектив из серии про знаменитого сыщика, где Рождество – лишь окаймление страшной истории злобы и ненависти. События разворачиваются в течение недели в загородном доме Горстон-холл в вымышленном городе Лонгдейле на границе Англии и Шотландии. Убит престарелый миллионер Симеон Ли, который впервые за двадцать лет решил собрать на Рождество всех своих детей. Кто же таинственный убийца в доме, где лгут все?Гилберт Честертон – "Бог в пещере"Это не классический рассказ, а скорее небольшой философский трактат, в котором классик английской литературы и верующий христианин пытается переосмыслить чудо рождения младенца Христа. "Если мир устал от безумия, его может спасти лишь здравомыслие. Но он устал от здравомыслия; что же могло излечить его, если не то, что излечило?" – задает Честертон вопрос и пытается найти на него ответ. Честертон мало известен рядовому читателю как мыслитель, откройте же его и с этой стороны.Федор Достоевский – "Мальчик у Христа на елке"Пронзительный рассказ пронзительного русского писателя. В основу трагического повествования легли реальные случаи встреч литератора с маленькими нищими на улицах зимнего Петербурга. Это абсолютно реалистичная и в то же время аллегоричная история наполнена приметами быта и времени, реалиями большого города и незавидной судьбой маленького человека в нем. Рассказ, которым Федор Михайлович очень дорожил и неоднократно читал публично.Гуннар Гуннарссон – "Адвент. Повесть о добром пастухе""Когда приближается праздник, люди начинают к нему готовиться. Все делают это по-разному. Вот и у Бенедикта был свой способ…" Прекрасная вдохновляющая история о доброте, героической стойкости, о долге и спасении. Каждый год, когда другие в тепле и окружении близких встречают главный праздник года, пожилой пастух Бенедикт в компании верного пса и барана в метель и холод отправляется в исландские горы искать заблудших овец. Притча на все времена и для каждого.Для детей и взрослыхБорис Пастернак – "Рождественская звезда"В послевоенные годы стихотворение "Рождественская звезда" передавали из рук в руки в виде переписанных, перепечатанных листков без указания авторства. Это – одно из произведений, якобы пера героя запретного романа "Доктор Живаго" впоследствии нобелевского лауреата Бориса Пастернака. Поэт удивительным образом переносит Святое семейство в русский пейзаж, простыми словами и рифмами без сусальности и излишней восторженности описывая главное Чудо.Жюль Сюпервьель – "Вол и осел при яслях"Жюль Сюпервьель – французский поэт, писатель и драматург – на русский язык практически не переводился, в то время как французы называют его одним из величайших поэтов XX века. Проза Сюпервьеля удивительно поэтична. В небольшой повести-притче о рождении младенца Иисуса повествование ведется от имени вола и осла, которые обогревали младенца своим дыханием. Каждое из животных наделено своим характером, каждый из них очарован причастностью к Тайне события и каждого ждет своя судьба…Сельма Лагерлеф – "Легенда о рождественской розе"Эту волшебную сказку не жаловали в советские времена. Это история – как и все рождественские истории – о чуде. Вернее о том, что ему предшествовало. Первая в мире писательница, получившая Нобелевскую премию по литературе, Сельма Легерлеф, уверена, что самый грязный разбойник может быть святее аббата. Многослойная сказка учит надежде и тому, что не все золото, что блестит.Джованнино Гуарески – "Сказка на Рождество"Необычная рождественская сказка. Написана из-за колючей проволоки концентрационного лагеря в декабре 1944 года итальянским журналистом и писателем Джованнино Гуарески. Автор сочинил ее, чтобы развеселить своих товарищей по заключению, и еще потому, что очень скучал по своей семье. Это сказка-путешествие, в которой маленький мальчик с друзьями идут, встречая по дороге добрых и злых персонажей, к папе мальчика в концлагерь, чтобы прочесть ему стихотворение. Эта сказка о войне и любви и о том, что нет на свете никакого страха, способного подавить эту любовь.Ганс Христиан Андерсен – "Последний сон старого дуба"Андерсен не любил слово "сказка", а предпочитал "рассказ" или еще лучше "история". Подавляющее большинство андерсоновских историй написаны вовсе не для детей. Философский смысл сказок Андерсена состоит в идее органической взаимосвязи всего живого и неживого. Однажды в ночь под Рождество дубу приснился самый чудесный сон в его долгой 365-летней жизни...Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

