Один из главных праздников: православные христиане встречают Рождество

Один из главных праздников: православные христиане встречают Рождество

2026-01-06T20:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Один из главных праздников православных христиан – Рождество – празднуется ежегодно 7 января. О том, как готовятся люди к этому событию, когда завершается Рождественский пост, а также об истории возникновения праздника рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" протоиерей Максим Кондаков.Начать празднование Рождества отец Максим советует с посещения Храма."Очень важно все-таки выбрать определенный правильный "фарватер", начинать этот день все-таки с молитвы, прийти в Храм Божий. Конечно же потом будут какие-то городские мероприятия, можно куда-то поехать отдохнуть с детьми, посетить родственников, но все-таки Рождество Христово важно тем, чтобы мы пришли в Храм Божий и воздали славу тому, кто пришел в этот мир", – отметил гость эфира.Для подготовки к празднованию Рождества православные христиане придерживаются 40-дневного поста, который завершается 6 января, в Сочельник.Храмов у нас много, добавил протоиерей, есть замечательные обители, монастыри, но независимо от того, маленький ли это сельский храм или городской большой собор – везде пройдут богослужения."Для того чтобы узнать точно, какое будет богослужение непосредственно в его храме, можно прийти и посмотреть в церковной лавке расписание богослужений. Также сейчас практически все храмы имеют странички в социальных сетях, где тоже можно посмотреть, когда будет служба в вашем городе, и прийти в храм на ту службу, которая будет удобна", – посоветовал собеседник.Изюминкой каждой рождественской службы, по мнению отца Максима, являются песнопения, наполняющие ход богослужения. "Они все пропитаны праздником Рождества, то есть это песнопения, посвященные именно пришествию в мир Господа Иисуса Христа, они очень трогательные и очень красивые", – отметил гость эфира.Когда проводятся такие праздники, рассказал протоиерей, кроме богослужебной части, где совершается литургия, также проходят концерты воспитанников воскресных школ, выступает приходская молодежь. "Бывает, что после богослужения проводятся песнопения и те же колядки поют и верующие, и народные хоры, приходские хоры, которые объединяются для того чтобы восславить Господа на внебогослужебной площадке", – поделился священник.И пожелал, чтобы люди действительно помнили о Боге, обращались к нему в своих молитвах. Начинается замечательное время святок, и можно не просто поздравить кого-то сообщением или картинкой в соцсетях, а встретиться с близкими, пообщаться за праздничным столом, поговорить, что очень важно при современном дефиците реального общения, подытожил священнослужитель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еда до первой звезды: как приготовить сочивоПарад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду" в канун РождестваРецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара

2026

