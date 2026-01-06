Рейтинг@Mail.ru
Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"

Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"
Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"
Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"
Конструктивизм, ар-деко, сталинская неоклассика... Для многих поколений архитектура Алексея Душкина – часть жизни, юности, детства, часть образа СССР и
2026-01-06
2026-01-06T19:48
Конструктивизм, ар-деко, сталинская неоклассика... Для многих поколений архитектура Алексея Душкина – часть жизни, юности, детства, часть образа СССР и постсоветской России. Ее сравнивали с застывшей музыкой Прокофьева и Шостаковича, энергичной самоотверженностью и утонченностью. Его ругали за помпезность, но эта архитектура – портрет века.
новости, общество, симферополь, москва, архитектура, городская среда, краснодар, сочи, евпатория, культура
Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"

Памяти архитектора двух крымских и множества других вокзалов Алексея Душкина

19:48 06.01.2026
 
Эскиз станции метро "Маяковская" архитектора Алексея Душкина
Эскиз станции метро Маяковская архитектора Алексея Душкина
Конструктивизм, ар-деко, сталинская неоклассика... Для многих поколений архитектура Алексея Душкина – часть жизни, юности, детства, часть образа СССР и постсоветской России. Ее сравнивали с застывшей музыкой Прокофьева и Шостаковича, энергичной самоотверженностью и утонченностью. Его ругали за помпезность, но эта архитектура – портрет века.
© Фото: Википедия

Архитектор Алексей Душкин – тот, чье имя мало кому известно, но его работы для многих – часть чувства Родины. Советский архитектор, градостроитель, создатель подземной урбанистики, член-корреспондент Академии архитектуры СССР, лауреат трех Сталинских премий в 1941, 1946, 1949 годах. На протяжении жизни Алексей Николаевич работал во всех областях архитектуры, был признанным специалистом в области транспортного строительства.

Архитектор Алексей Душкин
Архитектор Алексей Душкин – тот, чье имя мало кому известно, но его работы для многих – часть чувства Родины. Советский архитектор, градостроитель, создатель подземной урбанистики, член-корреспондент Академии архитектуры СССР, лауреат трех Сталинских премий в 1941, 1946, 1949 годах. На протяжении жизни Алексей Николаевич работал во всех областях архитектуры, был признанным специалистом в области транспортного строительства.

© РИА Новости Крым . Александр Полегенько

Железнодорожный вокзал в Симферополе. Возведен по проекту Душкина в 1951 году. В пропорциях колоннады, во взлетающих монументальных линиях – же рисунок, что и в Московских высотках и в лучших станциях метро.

Симферопольский железнодорожный вокзал. Подготовка к запуску поездов по Крымскому мосту.
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Возведен по проекту Душкина в 1951 году. В пропорциях колоннады, во взлетающих монументальных линиях – же рисунок, что и в Московских высотках и в лучших станциях метро.

© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк

А это – железнодорожный вокзал в Сочи: их с симферопольским вокзалом называют "близнецами". Похожие, но по духу – разные. В их сходстве и различиях исследователи находят скрытые и даже мистические смыслы.

Вид на железнодорожный вокзал в Сочи.
А это – железнодорожный вокзал в Сочи: их с симферопольским вокзалом называют "близнецами". Похожие, но по духу – разные. В их сходстве и различиях исследователи находят скрытые и даже мистические смыслы.

© РИА Новости . Я. Босин / Перейти в фотобанк

Здание Главного железнодорожного вокзала в Краснодаре. Также по проектам Душкина возведены вокзалы в Брянске и Днепропетровске, "соцгорода" на Донбассе – Новый Краматорск и Новая Горловка.

Здание Главного железнодорожного вокзала в Краснодаре.
Здание Главного железнодорожного вокзала в Краснодаре. Также по проектам Душкина возведены вокзалы в Брянске и Днепропетровске, "соцгорода" на Донбассе – Новый Краматорск и Новая Горловка.

© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Железнодорожный вокзал в Евпатории – тоже построен по проекту Душкина. А еще на счету архитектора – жилые кварталы в нескольких городах, автодорожный институт в Харькове, целый ряд известных на весь мир зданий в Москве...

Города России. Евпатория
Железнодорожный вокзал в Евпатории – тоже построен по проекту Душкина. А еще на счету архитектора – жилые кварталы в нескольких городах, автодорожный институт в Харькове, целый ряд известных на весь мир зданий в Москве...

© РИА Новости . В. Тихомиров / Перейти в фотобанк

Легкая и изящная, с овальными мозаичными панно Александра Дейнеки, станция метро "Маяковская" в Москве была признана одной из самых красивых в мире... Уже воплощенная в мраморе, эта "жемчужина" Замоскворецкой линии Московского метрополитена им. Ленина прославилась на весь свет, получив Гран-при на Всемирной выставке-1939 в Нью-Йорке.

Станция метро Маяковская - станция Московского метрополитена на Замоскворецкой линии. Открыта 11 сентября 1938 г. Архитектор - А. Н. Душкин.
Легкая и изящная, с овальными мозаичными панно Александра Дейнеки, станция метро "Маяковская" в Москве была признана одной из самых красивых в мире... Уже воплощенная в мраморе, эта "жемчужина" Замоскворецкой линии Московского метрополитена им. Ленина прославилась на весь свет, получив Гран-при на Всемирной выставке-1939 в Нью-Йорке.

© РИА Новости . Юрий Долягин / Перейти в фотобанк

Вскоре ему доверили создание одноименной станции метро – теперь это "Кропоткинская". За ее проектирование Алексей Николаевич был удостоен Гран-при на выставках в Париже и Брюсселе. В 1941 году он стал одним из первых лауреатов Сталинской премии.

На станции метро Новослободская Станция кольцевой линии Московского метрополитена имени В.И. Ленина. Открыта 30 января 1952 года. Архитектор Алексей Душкин.
Вскоре ему доверили создание одноименной станции метро – теперь это "Кропоткинская". За ее проектирование Алексей Николаевич был удостоен Гран-при на выставках в Париже и Брюсселе. В 1941 году он стал одним из первых лауреатов Сталинской премии.

© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Недавно эта станция метро была отреставрирована. Реставраторы максимально точно восстановили исторический облик станции.

Вестибюль станции Новослободская Кольцевой линии открыли после ремонта
Недавно эта станция метро была отреставрирована. Реставраторы максимально точно восстановили исторический облик станции.

© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Еще одна работа Душкина – станция "Площадь Революции". Примечательно, что в 2009 году по результатам опроса самыми красивыми станциями Москвы были признаны именно три работы Душкина – "Маяковская" возглавила рейтинг, ее назвали лучшей 25% опрошенных, второе место – "Новослободская", третье – "Площадь Революции".

Пассажир на станции Арбатско-Покровской линии метро Площадь Революции.
Еще одна работа Душкина – станция "Площадь Революции". Примечательно, что в 2009 году по результатам опроса самыми красивыми станциями Москвы были признаны именно три работы Душкина – "Маяковская" возглавила рейтинг, ее назвали лучшей 25% опрошенных, второе место – "Новослободская", третье – "Площадь Революции".

© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Высотка на площади Красные Ворота в Москве. Ее проект Душкин создавал вместе с коллегой Борисом Мезенцевым. Также он принимал участие в создании проекта знаменитого Дворца съездов, который так и не был осуществлен.

Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве.
Высотка на площади Красные Ворота в Москве. Ее проект Душкин создавал вместе с коллегой Борисом Мезенцевым. Также он принимал участие в создании проекта знаменитого Дворца съездов, который так и не был осуществлен.

© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Здание Центрального детского магазина на Лубянке (в годы СССР – "Детский мир" на площади Дзержинского) – последняя крупная работа архитектора. Возводили его в самом центре Москвы, на месте Лубянского пассажа, к лету 1957 года – открытию Фестиваля молодежи и студентов.

Фестиваль школьных товаров Большая перемена
Здание Центрального детского магазина на Лубянке (в годы СССР – "Детский мир" на площади Дзержинского) – последняя крупная работа архитектора. Возводили его в самом центре Москвы, на месте Лубянского пассажа, к лету 1957 года – открытию Фестиваля молодежи и студентов.

