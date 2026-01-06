https://crimea.ria.ru/20260106/Simvolichno-vokzal-Simferopolya-ozhil-v-den-pamyati-ego-sozdatelya_-1117440146.html

Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"

Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым" - РИА Новости Крым, 06.01.2026

Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"

Конструктивизм, ар-деко, сталинская неоклассика... Для многих поколений архитектура Алексея Душкина – часть жизни, юности, детства, часть образа СССР и... РИА Новости Крым, 06.01.2026

Конструктивизм, ар-деко, сталинская неоклассика... Для многих поколений архитектура Алексея Душкина – часть жизни, юности, детства, часть образа СССР и постсоветской России. Ее сравнивали с застывшей музыкой Прокофьева и Шостаковича, энергичной самоотверженностью и утонченностью. Его ругали за помпезность, но эта архитектура – портрет века.

