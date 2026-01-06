Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"

Памяти архитектора двух крымских и множества других вокзалов Алексея Душкина
Архитектор Алексей Душкин – тот, чье имя мало кому известно, но его работы для многих – часть чувства Родины. Советский архитектор, градостроитель, создатель подземной урбанистики, член-корреспондент Академии архитектуры СССР, лауреат трех Сталинских премий в 1941, 1946, 1949 годах. На протяжении жизни Алексей Николаевич работал во всех областях архитектуры, был признанным специалистом в области транспортного строительства.
Архитектор Алексей Душкин – тот, чье имя мало кому известно, но его работы для многих – часть чувства Родины. Советский архитектор, градостроитель, создатель подземной урбанистики, член-корреспондент Академии архитектуры СССР, лауреат трех Сталинских премий в 1941, 1946, 1949 годах. На протяжении жизни Алексей Николаевич работал во всех областях архитектуры, был признанным специалистом в области транспортного строительства.
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Возведен по проекту Душкина в 1951 году. В пропорциях колоннады, во взлетающих монументальных линиях – же рисунок, что и в Московских высотках и в лучших станциях метро.
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Возведен по проекту Душкина в 1951 году. В пропорциях колоннады, во взлетающих монументальных линиях – же рисунок, что и в Московских высотках и в лучших станциях метро.
А это – железнодорожный вокзал в Сочи: их с симферопольским вокзалом называют "близнецами". Похожие, но по духу – разные. В их сходстве и различиях исследователи находят скрытые и даже мистические смыслы.
А это – железнодорожный вокзал в Сочи: их с симферопольским вокзалом называют "близнецами". Похожие, но по духу – разные. В их сходстве и различиях исследователи находят скрытые и даже мистические смыслы.
Здание Главного железнодорожного вокзала в Краснодаре. Также по проектам Душкина возведены вокзалы в Брянске и Днепропетровске, "соцгорода" на Донбассе – Новый Краматорск и Новая Горловка.
Здание Главного железнодорожного вокзала в Краснодаре. Также по проектам Душкина возведены вокзалы в Брянске и Днепропетровске, "соцгорода" на Донбассе – Новый Краматорск и Новая Горловка.
Железнодорожный вокзал в Евпатории – тоже построен по проекту Душкина. А еще на счету архитектора – жилые кварталы в нескольких городах, автодорожный институт в Харькове, целый ряд известных на весь мир зданий в Москве...
Железнодорожный вокзал в Евпатории – тоже построен по проекту Душкина. А еще на счету архитектора – жилые кварталы в нескольких городах, автодорожный институт в Харькове, целый ряд известных на весь мир зданий в Москве...
Легкая и изящная, с овальными мозаичными панно Александра Дейнеки, станция метро "Маяковская" в Москве была признана одной из самых красивых в мире... Уже воплощенная в мраморе, эта "жемчужина" Замоскворецкой линии Московского метрополитена им. Ленина прославилась на весь свет, получив Гран-при на Всемирной выставке-1939 в Нью-Йорке.
Легкая и изящная, с овальными мозаичными панно Александра Дейнеки, станция метро "Маяковская" в Москве была признана одной из самых красивых в мире... Уже воплощенная в мраморе, эта "жемчужина" Замоскворецкой линии Московского метрополитена им. Ленина прославилась на весь свет, получив Гран-при на Всемирной выставке-1939 в Нью-Йорке.
Вскоре ему доверили создание одноименной станции метро – теперь это "Кропоткинская". За ее проектирование Алексей Николаевич был удостоен Гран-при на выставках в Париже и Брюсселе. В 1941 году он стал одним из первых лауреатов Сталинской премии.
Вскоре ему доверили создание одноименной станции метро – теперь это "Кропоткинская". За ее проектирование Алексей Николаевич был удостоен Гран-при на выставках в Париже и Брюсселе. В 1941 году он стал одним из первых лауреатов Сталинской премии.
Недавно эта станция метро была отреставрирована. Реставраторы максимально точно восстановили исторический облик станции.
Недавно эта станция метро была отреставрирована. Реставраторы максимально точно восстановили исторический облик станции.
Еще одна работа Душкина – станция "Площадь Революции". Примечательно, что в 2009 году по результатам опроса самыми красивыми станциями Москвы были признаны именно три работы Душкина – "Маяковская" возглавила рейтинг, ее назвали лучшей 25% опрошенных, второе место – "Новослободская", третье – "Площадь Революции".
Еще одна работа Душкина – станция "Площадь Революции". Примечательно, что в 2009 году по результатам опроса самыми красивыми станциями Москвы были признаны именно три работы Душкина – "Маяковская" возглавила рейтинг, ее назвали лучшей 25% опрошенных, второе место – "Новослободская", третье – "Площадь Революции".
Высотка на площади Красные Ворота в Москве. Ее проект Душкин создавал вместе с коллегой Борисом Мезенцевым. Также он принимал участие в создании проекта знаменитого Дворца съездов, который так и не был осуществлен.
Высотка на площади Красные Ворота в Москве. Ее проект Душкин создавал вместе с коллегой Борисом Мезенцевым. Также он принимал участие в создании проекта знаменитого Дворца съездов, который так и не был осуществлен.
Здание Центрального детского магазина на Лубянке (в годы СССР – "Детский мир" на площади Дзержинского) – последняя крупная работа архитектора. Возводили его в самом центре Москвы, на месте Лубянского пассажа, к лету 1957 года – открытию Фестиваля молодежи и студентов.
Здание Центрального детского магазина на Лубянке (в годы СССР – "Детский мир" на площади Дзержинского) – последняя крупная работа архитектора. Возводили его в самом центре Москвы, на месте Лубянского пассажа, к лету 1957 года – открытию Фестиваля молодежи и студентов.
Архитектор Алексей Душкин – тот, чье имя мало кому известно, но его работы для многих – часть чувства Родины. Советский архитектор, градостроитель, создатель подземной урбанистики, член-корреспондент Академии архитектуры СССР, лауреат трех Сталинских премий в 1941, 1946, 1949 годах. На протяжении жизни Алексей Николаевич работал во всех областях архитектуры, был признанным специалистом в области транспортного строительства.
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Возведен по проекту Душкина в 1951 году. В пропорциях колоннады, во взлетающих монументальных линиях – же рисунок, что и в Московских высотках и в лучших станциях метро.
А это – железнодорожный вокзал в Сочи: их с симферопольским вокзалом называют "близнецами". Похожие, но по духу – разные. В их сходстве и различиях исследователи находят скрытые и даже мистические смыслы.
Здание Главного железнодорожного вокзала в Краснодаре. Также по проектам Душкина возведены вокзалы в Брянске и Днепропетровске, "соцгорода" на Донбассе – Новый Краматорск и Новая Горловка.
Железнодорожный вокзал в Евпатории – тоже построен по проекту Душкина. А еще на счету архитектора – жилые кварталы в нескольких городах, автодорожный институт в Харькове, целый ряд известных на весь мир зданий в Москве...
Легкая и изящная, с овальными мозаичными панно Александра Дейнеки, станция метро "Маяковская" в Москве была признана одной из самых красивых в мире... Уже воплощенная в мраморе, эта "жемчужина" Замоскворецкой линии Московского метрополитена им. Ленина прославилась на весь свет, получив Гран-при на Всемирной выставке-1939 в Нью-Йорке.
Вскоре ему доверили создание одноименной станции метро – теперь это "Кропоткинская". За ее проектирование Алексей Николаевич был удостоен Гран-при на выставках в Париже и Брюсселе. В 1941 году он стал одним из первых лауреатов Сталинской премии.
Недавно эта станция метро была отреставрирована. Реставраторы максимально точно восстановили исторический облик станции.
Еще одна работа Душкина – станция "Площадь Революции". Примечательно, что в 2009 году по результатам опроса самыми красивыми станциями Москвы были признаны именно три работы Душкина – "Маяковская" возглавила рейтинг, ее назвали лучшей 25% опрошенных, второе место – "Новослободская", третье – "Площадь Революции".
Высотка на площади Красные Ворота в Москве. Ее проект Душкин создавал вместе с коллегой Борисом Мезенцевым. Также он принимал участие в создании проекта знаменитого Дворца съездов, который так и не был осуществлен.
Здание Центрального детского магазина на Лубянке (в годы СССР – "Детский мир" на площади Дзержинского) – последняя крупная работа архитектора. Возводили его в самом центре Москвы, на месте Лубянского пассажа, к лету 1957 года – открытию Фестиваля молодежи и студентов.