Коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи во Франции.Британский премьер заявил, что декларация прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы Украины."Коалиция желающих" также одобрила создание координационного механизма с США и Украиной. "Мы также приняли решение создать координационную ячейку США-Украина-Коалиция (желающих – ред.) в оперативном штабе коалиции в Париже", – цитирует документ РИА Новости."Коалиция желающих" намерена участвовать в механизме мониторинга режима прекращения огня на Украине под руководством США, также следует из документа, согласованного по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

