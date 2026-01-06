https://crimea.ria.ru/20260106/koalitsiya-zhelayuschikh-podpisala-dokument-o-razmeschenii-voysk-na-ukraine-1152225637.html
Коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T22:03
2026-01-06T22:03
2026-01-06T22:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи во Франции.Британский премьер заявил, что декларация прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы Украины."Коалиция желающих" также одобрила создание координационного механизма с США и Украиной. "Мы также приняли решение создать координационную ячейку США-Украина-Коалиция (желающих – ред.) в оперативном штабе коалиции в Париже", – цитирует документ РИА Новости."Коалиция желающих" намерена участвовать в механизме мониторинга режима прекращения огня на Украине под руководством США, также следует из документа, согласованного по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
22:03 06.01.2026 (обновлено: 22:21 06.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи во Франции.
"Сегодня мы подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Это является важной частью нашей твердой решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе," – цитирует Стармера РИА Новости.
Британский премьер заявил, что декларация прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы Украины.
"Коалиция желающих" также одобрила создание координационного механизма с США и Украиной. "Мы также приняли решение создать координационную ячейку США-Украина-Коалиция (желающих – ред.) в оперативном штабе коалиции в Париже", – цитирует документ РИА Новости.
"Коалиция желающих" намерена участвовать в механизме мониторинга режима прекращения огня на Украине под руководством США, также следует из документа, согласованного по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
"Участие в предлагаемом механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США: будет создана непрерывная и надежная система мониторинга прекращения огня, включая участие членов коалиции желающих. Коалиция желающих также будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, установления ответственности и определения мер по устранению нарушений", – говорится в документе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.