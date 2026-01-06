Рейтинг@Mail.ru
Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером - РИА Новости Крым, 06.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260106/beregovaya-okhrana-ssha-neskolko-dney-idet-za-rossiyskim-neftyanym-tankerom-1152224406.html
Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером
Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером
В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости Крым, 06.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России.И уточнили, что сейчас судно плавает в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права.Ведомство обратило внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру. В МИД добавили, что уже несколько дней за "Маринерой" идет корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров.Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, подчеркнули дипломаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТанкер в море
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России.
"Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", – отметили в министерстве.
И уточнили, что сейчас судно плавает в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права.
Ведомство обратило внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру. В МИД добавили, что уже несколько дней за "Маринерой" идет корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров.
Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, подчеркнули дипломаты.
