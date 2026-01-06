https://crimea.ria.ru/20260106/beregovaya-okhrana-ssha-neskolko-dney-idet-za-rossiyskim-neftyanym-tankerom-1152224406.html

Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером

Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером - РИА Новости Крым, 06.01.2026

Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером

В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости Крым, 06.01.2026

2026-01-06T18:07

2026-01-06T18:07

2026-01-06T18:07

министерство иностранных дел рф (мид рф)

танкер

новости

россия

сша

атлантический океан

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России.И уточнили, что сейчас судно плавает в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права.Ведомство обратило внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру. В МИД добавили, что уже несколько дней за "Маринерой" идет корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров.Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, подчеркнули дипломаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

сша

атлантический океан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), танкер, новости, россия, сша, атлантический океан, нато