https://crimea.ria.ru/20260106/beregovaya-okhrana-ssha-neskolko-dney-idet-za-rossiyskim-neftyanym-tankerom-1152224406.html
Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером
Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером
В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T18:07
2026-01-06T18:07
2026-01-06T18:07
министерство иностранных дел рф (мид рф)
танкер
новости
россия
сша
атлантический океан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России.И уточнили, что сейчас судно плавает в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права.Ведомство обратило внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру. В МИД добавили, что уже несколько дней за "Маринерой" идет корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров.Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, подчеркнули дипломаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
атлантический океан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_3ae2414f8bf47bc575e13df195d126af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), танкер, новости, россия, сша, атлантический океан, нато
Береговая охрана США несколько дней идет за российским нефтяным танкером
Корабль Береговой охраны США несколько дней идет за российским нефтяным танкером
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России.
"Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", – отметили в министерстве.
И уточнили, что сейчас судно плавает в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права.
Ведомство обратило внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру. В МИД добавили, что уже несколько дней за "Маринерой" идет корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров.
Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, подчеркнули дипломаты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.