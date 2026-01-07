https://crimea.ria.ru/20260107/nad-krymom-i-chernym-morem-nochyu-likvidirovali-bespilotniki-1152227084.html
Над Крымом и Черным морем ночью ликвидировали беспилотники
Над Крымом и Черным морем ночью ликвидировали беспилотники - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Над Крымом и Черным морем ночью ликвидировали беспилотники
Средства российской ПВО в ночь на среду перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России за ночь... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T07:22
2026-01-07T07:22
2026-01-07T07:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на среду перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали девять вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем, два – над Крымом и по одному – над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия – Алания, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне вечером с 20 до 23 часов над Крымом, Черным и Азовским морями были нейтрализованы 11 украинских дронов, столько же сбили над полуостровом и акваториями морей во второй половине дня вторника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Настоятель храма ранен после атаки ВСУ на СуджуПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелкеВ Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебаза
Над Крымом и Черным морем ночью ликвидировали беспилотники
Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили украинские беспилотники
07:22 07.01.2026 (обновлено: 07:32 07.01.2026)