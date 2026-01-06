Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 06.01.2026
В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебаза
В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 06.01.2026
В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебаза
Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T22:57
2026-01-06T23:02
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
нефтебаза
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнул губернатор.В результате детонации на территории нефтебазы загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара, также проинформировал Гладков. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.Минувшей ночью киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области.Во второй половине дня во вторник средства российской ПВО за четыре часа сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями.В течение прошедшей ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 129 украинских беспилотников над регионами России – в том числе один над Крымом.
белгородская область
вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), нефтебаза, атаки всу
В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебаза

ВСУ ударили по нефтебазе в Белгородской области

22:57 06.01.2026 (обновлено: 23:02 06.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа", написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнул губернатор.
В результате детонации на территории нефтебазы загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара, также проинформировал Гладков.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Минувшей ночью киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области.
Во второй половине дня во вторник средства российской ПВО за четыре часа сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями.
В течение прошедшей ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 129 украинских беспилотников над регионами России – в том числе один над Крымом.
Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НефтебазаАтаки ВСУ
 
