Победа жизни над смертью: как появилось Рождество

Победа жизни над смертью: как появилось Рождество

2026-01-07T07:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В основе Рождества – давние представления о рождении солнца, побеждающего тьму. Его почитание началось еще у неандертальцев, а к IV веку соединилось с восславлением Христа. Поэтому праздник может быть древнейшим для человечества. Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" старший преподаватель кафедры религиоведения Российского православного университета святого Иоанна Богослова Иван Негреев.По словам Негреева, человек и сейчас чувствителен к солнечному свету, когда день снова начинает прибывать – настроение повышается само собой, и хмурые мысли отступают. А в холода хочется прижаться к батарее или укутаться в одеяло, согреться горячим чаем или какао, чтобы откуда-то добрать недостающей теплоты.Но во времена древности зима была действительно страшной для примитивных культур. Люди стремились элементарно выжить в холода, заблаговременно заготовить провизию, дрова, корм для скота.День становился предельно коротким, а выбираться из дома в метель – вообще было смерти подобно. Но после дня зимнего солнцестояния происходит желаемая победа жизни над смертью, милосердия над жестокостью. И весть о торжестве света, конечно, приносит солнце. Именно оно стало центром религиозных представлений человека в самом начале их формирования."В захоронениях неандертальцев размещали покойников в позе сна по оси "Восток – Запад", то есть по ходу солнца. Это выражает возможность их веры в то, что светило перенесет усопшего в другой мир. Поэтому первичное религиозное значение солнца – податель жизни, в том числе и душам, уходящим из мира сего. Во всех древних культурах особое место занимают солярные боги, это и древнеегипетский Ра, и шумеро-аккадский Шамаш, и ведический Сурья", – рассказывает Негреев.По его словам, праздник победы тьмы над сетом "перекочевывал" из культуры в культуру на протяжении десятков тысяч лет.Он подчеркивает, что луна тоже имела большое значение для мировоззрения древних, она известна как "солнце мертвых". Месяц не может дать полноценной благодати, потому с ним связаны представления о ведьмах и колдунах.

2026

