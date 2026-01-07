https://crimea.ria.ru/20260107/putin-vstretil-rozhdestvo-s-uchastnikami-spetsoperatsii-i-pozdravil-rossiyan-1152226975.html

Путин встретил Рождество с участниками спецоперации и поздравил россиян

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 07.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи в стране.Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, отметил президент. И подчеркнул, что такая важная работа достойна самого искреннего признания.В ночь на 7 января президент посетил Рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. По окончании службы Путин пообщался с присутствовавшими в храме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

