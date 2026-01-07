Рейтинг@Mail.ru
Путин встретил Рождество с участниками спецоперации и поздравил россиян - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Путин встретил Рождество с участниками спецоперации и поздравил россиян
Путин встретил Рождество с участниками спецоперации и поздравил россиян - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Путин встретил Рождество с участниками спецоперации и поздравил россиян
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 07.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи в стране.Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, отметил президент. И подчеркнул, что такая важная работа достойна самого искреннего признания.В ночь на 7 января президент посетил Рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. По окончании службы Путин пообщался с присутствовавшими в храме.
Путин встретил Рождество с участниками спецоперации и поздравил россиян

Путин встретил Рождество с участниками спецоперации и поздравил граждан России

07:40 07.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение", – сказано в поздравлении.
Глава государства отметил огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи в стране.
Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, отметил президент. И подчеркнул, что такая важная работа достойна самого искреннего признания.
В ночь на 7 января президент посетил Рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. По окончании службы Путин пообщался с присутствовавшими в храме.
