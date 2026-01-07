https://crimea.ria.ru/20260107/kakoy-segodnya-prazdnik-7-yanvarya-1133989108.html

Какой сегодня праздник: 7 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Седьмого января восточные христиане отмечают великий праздник – Рождество Христово, мир веселится и празднует День распутывания лыжных следов, а программисты принимают поздравления с профессиональным праздником. Также 174 года назад в этот день в Санкт-Петербурге впервые нарядили общественную рождественскую елку.Что празднуют в миреВ церквях, использующих юлианский календарь (Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской) празднуют одно из главных событий восточно-христианского мира – Рождество Христово. Согласно Библии, в этот день в городке Вифлееме произошло великое чудо – родился Сын Божий Иисус Христос. Во многих странах Рождество считается семейным праздником. В течение шести недель до праздника принято поститься. А вот на Рождество стол должен ломиться от яств. "Стол должен быть щедрым, а душа – чистой", - гласит русская пословица. Следующие 12 дней от Рождества до Крещения называются Святками. В этот период молодежь наряжается и с песнями отправляется колядовать.Зима, новогодние каникулы – пора санок, ледянок, надувных плюшек и ватрушек. Смех, забавы, веселье! А если захотелось тишины – тогда на лыжи: в День распутывания лыжных следов можно отправиться в лесной лабиринт на прогулку по узким снежным полоскам. Это интересно, увлекательно и полезно.А еще 7 января – Международный день программистов. Кстати, 99 процентов всех программистов – это мужчины, и лишь 1 процент составляют женщины. При этом первым IT-специалистом была женщина – британка Ада Лавлейс. Именно она в XIX веке написала алгоритм для аналитического агрегатора.Знаменательные событияВ 1610 году итальянский астроном Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера. Сейчас они носят название "галилеевых".В 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли пролив Ла-Манш на воздушном шаре.В 1852 году в Санкт-Петербурге в здании нынешнего Московского вокзала впервые нарядили общественную рождественскую елку.В 1928 году состоялся первый полет самолета По-2 (он же У-2) – "Кукурузника" конструктора Николая Поликарпова.Кто родилсяВ 1800 году родился Миллард Филлмор – 13-й президент США (1850-1853 годы). Президентом Филлмар стал внезапно – после смерти действующего главы Закари Тейлора. Он поддержал идею "Компромисса 1850 года" и уладил спор о распространении рабства на новых землях. Во внешней политике придерживался нейтралитета и положил начало торговым связям Америки с Японией. Однако ни кабинет министров, ни народ на следующий срок Филлмора не поддержали.7 января 1910 года на свет появился советский партизан, герой Великой Отечественной войны Константин Заслонов. В 1930 году он окончил Великолукскую железнодорожную профтехшколу. А в 1941 отправился в тыл врага в составе группы железнодорожников, где создал подпольную группу. Отряд маскировал мины под каменный уголь и за три месяца подорвал 93 немецких паровоза. Кроме того, группа Заслонова уничтожила много фашистов и их техники районе Витебск – Орша – Смоленск.В 1912 году родился Иван Якубовский – советский военачальник, Маршал Советского Союза. Это ему принадлежит слава дерзких танковых рейдов. Он участвовал в битве под Москвой, в Донбасской и Киевской наступательной операциях, Сталинградской битве. Именно бойцы Якубовского разрезали тыл противника, расширяя путь для остальных танков.Также седьмого января родились российская актриса Наталья Гвоздикова, американский актер Николас Кейдж, ирландский актер Роберт Шиэн, бельгийский футболист, полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

