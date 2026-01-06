В МИД России сделали заявление после присяги вице-президента Венесуэлы
В МИД РФ сделали заявление после вступления в должность Временного президента Венесуэлы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В МИД России сделали заявление после принесения присяги и вступления в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес. Текст заявления во вторник опубликовало внешнеполитическое ведомство РФ.
"5 января в Национальной ассамблее Венесуэлы Исполнительный вице-президент Д. Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла на основании решения Конституционной палаты Верховного Суда страны. Данный шаг демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне", – сказано в сообщении МИД РФ.
Россия приветствует предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ. И подтвердили неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством, также пожелали успехов уполномоченному Президенту в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач.
"Со своей стороны выражаем готовность продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле. Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне", – подчеркнули в МИД РФ.
И отметили, что Россия последовательно выступает за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира, суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
