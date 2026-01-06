https://crimea.ria.ru/20260106/v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-posle-prisyagi-vitse-prezidenta-venesuely-1152223955.html

В МИД России сделали заявление после присяги вице-президента Венесуэлы

В МИД России сделали заявление после присяги вице-президента Венесуэлы - РИА Новости Крым, 06.01.2026

В МИД России сделали заявление после присяги вице-президента Венесуэлы

В МИД России сделали заявление после принесения присяги и вступления в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес. РИА Новости Крым, 06.01.2026

2026-01-06T18:28

2026-01-06T18:28

2026-01-06T18:28

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

венесуэла

сотрудничество

в мире

удары сша по венесуэле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В МИД России сделали заявление после принесения присяги и вступления в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес. Текст заявления во вторник опубликовало внешнеполитическое ведомство РФ."5 января в Национальной ассамблее Венесуэлы Исполнительный вице-президент Д. Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла на основании решения Конституционной палаты Верховного Суда страны. Данный шаг демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне", – сказано в сообщении МИД РФ.Россия приветствует предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ. И подтвердили неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством, также пожелали успехов уполномоченному Президенту в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач.И отметили, что Россия последовательно выступает за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира, суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Все о ситуации – по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260106/obschestvo-raskololos-v-ssha-bunt-iz-za-plana-po-vosstanovleniyu-venesuely-1152217434.html

россия

венесуэла

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, венесуэла, сотрудничество, в мире, удары сша по венесуэле