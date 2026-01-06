Рейтинг@Mail.ru
В МИД России сделали заявление после присяги вице-президента Венесуэлы - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260106/v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-posle-prisyagi-vitse-prezidenta-venesuely-1152223955.html
В МИД России сделали заявление после присяги вице-президента Венесуэлы
В МИД России сделали заявление после присяги вице-президента Венесуэлы - РИА Новости Крым, 06.01.2026
В МИД России сделали заявление после присяги вице-президента Венесуэлы
В МИД России сделали заявление после принесения присяги и вступления в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес. РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T18:28
2026-01-06T18:28
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
венесуэла
сотрудничество
в мире
удары сша по венесуэле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В МИД России сделали заявление после принесения присяги и вступления в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес. Текст заявления во вторник опубликовало внешнеполитическое ведомство РФ."5 января в Национальной ассамблее Венесуэлы Исполнительный вице-президент Д. Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла на основании решения Конституционной палаты Верховного Суда страны. Данный шаг демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне", – сказано в сообщении МИД РФ.Россия приветствует предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ. И подтвердили неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством, также пожелали успехов уполномоченному Президенту в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач.И отметили, что Россия последовательно выступает за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира, суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Все о ситуации – по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260106/obschestvo-raskololos-v-ssha-bunt-iz-za-plana-po-vosstanovleniyu-venesuely-1152217434.html
россия
венесуэла
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_236ba196582bd372d6ae63b072a00eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, венесуэла, сотрудничество, в мире, удары сша по венесуэле
В МИД России сделали заявление после присяги вице-президента Венесуэлы

В МИД РФ сделали заявление после вступления в должность Временного президента Венесуэлы

18:28 06.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В МИД России сделали заявление после принесения присяги и вступления в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес. Текст заявления во вторник опубликовало внешнеполитическое ведомство РФ.
"5 января в Национальной ассамблее Венесуэлы Исполнительный вице-президент Д. Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного Президента Боливарианской Республики Венесуэла на основании решения Конституционной палаты Верховного Суда страны. Данный шаг демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне", – сказано в сообщении МИД РФ.
Россия приветствует предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ. И подтвердили неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством, также пожелали успехов уполномоченному Президенту в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач.
"Со своей стороны выражаем готовность продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле. Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне", – подчеркнули в МИД РФ.
И отметили, что Россия последовательно выступает за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира, суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
Все о ситуации – по ссылке >>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
6 января, 13:39
Общество раскололось: в США бунт из-за плана по восстановлению Венесуэлы
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияВенесуэлаСотрудничествоВ миреУдары США по Венесуэле
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния