Рейтинг@Mail.ru
Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260106/turtsiya-gotova-vzyat-otvetstvennost-za-bezopasnost-v-chernom-more-1152226302.html
Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море
Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море
Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине, заявил... РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T23:07
2026-01-06T23:16
турция
хакан фидан
новости
черное море
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111680/10/1116801038_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_b8ba4fc3791ceb54a5fecd3aa5ea0185.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД республики Хакан Фидан журналистам в Париже. Видеозапись заявления распространила пресс-служба МИД Турции.По словам главы турецкого МИД, на встрече "коалиции желающих" по Украине в Париже подробно обсуждались задачи, которые могут стоять перед различными странами в случае урегулирования конфликта.По этой теме пройден большой путь, также заявил Фидан. И отметил, что Турция имеет самый большой флот как страна НАТО в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260106/koalitsiya-zhelayuschikh-podpisala-dokument-o-razmeschenii-voysk-na-ukraine-1152225637.html
турция
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111680/10/1116801038_309:0:2784:1856_1920x0_80_0_0_c3c657e10540696e117d411f6d720dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, хакан фидан, новости, черное море, политика
Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море

Турция готова отвечать за безопасность в Черном море в случае урегулирования на Украине

23:07 06.01.2026 (обновлено: 23:16 06.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВид на Черное море с палубы корябля
Вид на Черное море с палубы корябля - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД республики Хакан Фидан журналистам в Париже. Видеозапись заявления распространила пресс-служба МИД Турции.
По словам главы турецкого МИД, на встрече "коалиции желающих" по Украине в Париже подробно обсуждались задачи, которые могут стоять перед различными странами в случае урегулирования конфликта.

"С самого начала, говоря о военной составляющей ситуации, по поручению господина президента мы выражали готовность взять на себя ответственность по морскому направлению в случае обеспечения мира. Речь идет о морской составляющей, в частности, обеспечении безопасности Черного моря", – цитирует Фидана РИА Новости.

По этой теме пройден большой путь, также заявил Фидан. И отметил, что Турция имеет самый большой флот как страна НАТО в Черном море.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Встреча коалиции желающих во Франции в январе 2026 года
6 января, 22:03
Коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
 
ТурцияХакан ФиданНовостиЧерное мореПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния