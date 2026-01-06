https://crimea.ria.ru/20260106/turtsiya-gotova-vzyat-otvetstvennost-za-bezopasnost-v-chernom-more-1152226302.html
Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море
Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море
Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине, заявил... РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06
2026-01-06T23:07
2026-01-06T23:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД республики Хакан Фидан журналистам в Париже. Видеозапись заявления распространила пресс-служба МИД Турции.По словам главы турецкого МИД, на встрече "коалиции желающих" по Украине в Париже подробно обсуждались задачи, которые могут стоять перед различными странами в случае урегулирования конфликта.По этой теме пройден большой путь, также заявил Фидан. И отметил, что Турция имеет самый большой флот как страна НАТО в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море
