Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море

Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море - РИА Новости Крым, 06.01.2026

Турция готова взять ответственность за безопасность в Черном море

Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине, заявил... РИА Новости Крым, 06.01.2026

2026-01-06T23:07

2026-01-06T23:07

2026-01-06T23:16

турция

хакан фидан

новости

черное море

политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД республики Хакан Фидан журналистам в Париже. Видеозапись заявления распространила пресс-служба МИД Турции.По словам главы турецкого МИД, на встрече "коалиции желающих" по Украине в Париже подробно обсуждались задачи, которые могут стоять перед различными странами в случае урегулирования конфликта.По этой теме пройден большой путь, также заявил Фидан. И отметил, что Турция имеет самый большой флот как страна НАТО в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

черное море

2026

Новости

ru-RU

турция, хакан фидан, новости, черное море, политика