Стармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей Украине - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Стармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей Украине
Стармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей Украине - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Стармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи, что в... РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T22:21
2026-01-06T22:30
кир стармер
великобритания
франция
новости
западная помощь украине
украина
поставки западного оружия украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.Также, по словам Стармера, согласованы дальнейшие шаги с другими партнерами по коалиции."Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для обороны Украины. И в-третьих, мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", – заявил Стармер.
Новости
кир стармер, великобритания, франция, новости, западная помощь украине, украина, поставки западного оружия украине
Стармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей Украине

Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине – Стармер

22:21 06.01.2026 (обновлено: 22:30 06.01.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
"После прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые объекты для хранения оружия и военной техники для обеспечения оборонных потребностей Украины", – цитирует Стармера РИА Новости.
Также, по словам Стармера, согласованы дальнейшие шаги с другими партнерами по коалиции.
"Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для обороны Украины. И в-третьих, мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", – заявил Стармер.
Встреча коалиции желающих во Франции в январе 2026 года
6 января, 22:03
Коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
 
Кир СтармерВеликобританияФранцияНовостиЗападная помощь УкраинеУкраинаПоставки западного оружия Украине
 
