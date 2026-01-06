https://crimea.ria.ru/20260106/starmer-zayavil-o-sozdanii-voennykh-baz-britanii-i-frantsii-po-vsey-ukraine-1152225914.html
Стармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей Украине
Стармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей Украине - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Стармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи, что в... РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T22:21
2026-01-06T22:21
2026-01-06T22:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.Также, по словам Стармера, согласованы дальнейшие шаги с другими партнерами по коалиции."Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для обороны Украины. И в-третьих, мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", – заявил Стармер.
Стармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей Украине
Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине – Стармер
22:21 06.01.2026 (обновлено: 22:30 06.01.2026)