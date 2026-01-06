https://crimea.ria.ru/20260106/parad-planet-v-rozhdestvo-i-chp-na-zheleznoy-doroge-pod-voronezhem-glavnoe-1152222915.html

Парад планет в Рождество и ЧП на железной дороге под Воронежем: главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В канун Рождества парад планет образует на небе своеобразную Вифлеемскую звезду. В США раскол в обществе из-за плана Белого Дома по восстановлению инфраструктуры в Венесуэле за счет американских инвестиций. В Воронежской области произошло ЧП на железной дороге после атаки беспилотников. Землетрясения произошли на Камчатке, Курилах и в Японии. "Чебурашка 2" занял третье место в международном рейтинге фильмов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Парад планет в РождествоМеркурий, Венера и Марс приблизятся к Солнцу и выстроятся в парад планет, кульминация которого произойдет 22 января. А в канун Рождества Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Все три планеты, ближайшие к Солнцу – Меркурий, Венера и Марс – сходятся в его окрестностях впервые с осени 2019 года. Первой на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера. На такое же расстояние приблизился Марс – планеты сблизились с Солнцем и в канун Нового года их разделяло всего около 2-3 градусов. Следующее одновременное соединение обеих планет с Солнцем на расстояние менее 1 градуса состоится только летом 2267 года, то есть через 2,5 века.План по восстановлению Венесуэлы и раскол американского обществаБелый дом предложил разработать план восстановления инфраструктуры в Венесуэле за счет американских инвестиций. Это вызвало лавину критики, также со стороны лидеров MAGA-движения.Американский политический активис Стив Бэннон предложил потратить деньги на восстановление улиц Бруклина, по которым возили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в полицейском кортеже. Бэннон отметил, что городские улицы в США зачастую выглядят не лучше, чем трущобы Каракаса (столица Венесуэлы – ред.).Пока же власти в Каракасе не дают оппозиционным силам воспользоваться хаосом вокруг ареста Мадуро, судебный процесс над которым должен стартовать в 2027 году и может затянуться на несколько лет – вердикт будет объявлен уже после ухода президента США Дональда Трампа из Белого дома.ЧП на железной дороге в Воронежской областиНесколько поездов были остановлены из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области после атаки беспилотников.Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах региона были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотников. "В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. В том же районе незначительно поврежден инфраструктурный объект", – сообщил глава региона.Спустя почти 4 часа движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области было восстановлено.Серия землетрясенийУ берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8 – подземные толчки ощущались в 7:16 по всемирному времени.В Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4.2 и 5.3.В японской префектуре Симанэ за 16 минут зафиксировали четыре землетрясения. Их магнитуда составила 6.2, 4.5, 5.1 и 3.8."Чебурашка 2" в топе международного рейтинга киноФильм "Чебурашка 2" собрал рекордные 2 миллиарда 420 миллионов рублей (30,95 млн долларов) и занял третье место в международном рейтинге фильмов. Такие данные приводит портал "Кинобизнес сегодня".Обогнали же российский сиквел в мировых сартах фантастический блокбастер "Аватар: Пламя и пепел" Джеймса Кэмерона, который собрал 1083,1 млн долларов, и мультфильм "Зверополис 2".13,2 млн и 13,1 млн долларов взяли на старте две другие российские премьеры – "Буратино" и "Простоквашино".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

