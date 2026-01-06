Рейтинг@Mail.ru
В России снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 06.01.2026
В России снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
В России снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 06.01.2026
В России снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился в 1,9 раз с прошлой недели, сообщают в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T19:10
2026-01-06T19:10
новости
роспотребнадзор
здоровье
здравоохранение в россии
россия
орви
грипп
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился в 1,9 раз с прошлой недели, сообщают в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, это связано с низкой обращаемостью в медорганизации в праздничные дни и со школьными каникулами.Среди гриппа по-прежнему доминирует штамм A(H3N2). Кроме того, зафиксированы 5,5 тысяч случаев COVID‑19."В праздничный период Роспотребнадзор продолжает пристально следить за эпидситуацией и просит граждан при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий, а в местах с повышенным риском использовать защитные медицинские маски", – напомнили в ведомстве.
россия
новости, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, россия, орви, грипп
В России снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

В России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился почти в два раза

19:10 06.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкПриемное отделение в больнице
Приемное отделение в больнице - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился в 1,9 раз с прошлой недели, сообщают в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, это связано с низкой обращаемостью в медорганизации в праздничные дни и со школьными каникулами.

"По итогам первой недели 2026 года зарегистрировано свыше 605 тысяч случаев. Доля госпитализированных среди заболевших гриппом и ОРВИ остается невысокой – 2,6%", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Среди гриппа по-прежнему доминирует штамм A(H3N2). Кроме того, зафиксированы 5,5 тысяч случаев COVID‑19.
"В праздничный период Роспотребнадзор продолжает пристально следить за эпидситуацией и просит граждан при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий, а в местах с повышенным риском использовать защитные медицинские маски", – напомнили в ведомстве.
НовостиРоспотребнадзорЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииРоссияОРВИГрипп
 
