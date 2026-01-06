https://crimea.ria.ru/20260106/v-rossii-snizilsya-uroven-zabolevaemosti-orvi-i-grippom-1152217352.html

В России снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился в 1,9 раз с прошлой недели, сообщают в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, это связано с низкой обращаемостью в медорганизации в праздничные дни и со школьными каникулами.Среди гриппа по-прежнему доминирует штамм A(H3N2). Кроме того, зафиксированы 5,5 тысяч случаев COVID‑19."В праздничный период Роспотребнадзор продолжает пристально следить за эпидситуацией и просит граждан при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий, а в местах с повышенным риском использовать защитные медицинские маски", – напомнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в новогодние праздники будут работать медучреждения КрымаКак грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках

