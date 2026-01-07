Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260107/vesennee-teplo-v-rozhdestvo-pogoda-v-krymu-v-sredu-1152194960.html
В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принесет на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в... РИА Новости Крым, 07.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110342/50/1103425062_0:456:2829:2047_1920x0_80_0_0_17dd38b69b28deef9be2f8dfcb7ba854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принесет на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17 градусов.В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Весеннее тепло в Рождество: погода в Крыму в среду

В Крыму в Рождество до +17 градусов и в отдельных районах сгустятся туманы

00:01 07.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принесет на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +11…+17 градусов, в горах +6…+10", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17 градусов.
В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.
