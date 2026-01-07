Весеннее тепло в Рождество: погода в Крыму в среду

https://crimea.ria.ru/20260107/vesennee-teplo-v-rozhdestvo-pogoda-v-krymu-v-sredu-1152194960.html
2026-01-07T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принесет на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17 градусов.В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.
