Весеннее тепло в Рождество: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принесет на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в... РИА Новости Крым, 07.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принесет на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17 градусов.В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

