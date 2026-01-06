https://crimea.ria.ru/20260106/11-bespilotnikov-za-4-chasa-sbili-nad-krymom-i-chernym-i-azovskim-moryami-1152225404.html

11 беспилотников за 4 часа сбили над Крымом и Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за четыре часа во второй половине дня вторника сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Восемь вражеских дронов сбили над Крымом, два – над Черным морем и один – над Азовским, перечислили в российском военном ведомстве.В течение прошедшей ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 129 украинских беспилотников над регионами России – в том числе один над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Настоятель храма ранен после атаки ВСУ на СуджуПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелкеВ Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

