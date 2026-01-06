Рейтинг@Mail.ru
11 беспилотников за 4 часа сбили над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 06.01.2026
11 беспилотников за 4 часа сбили над Крымом и Черным и Азовским морями
11 беспилотников за 4 часа сбили над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 06.01.2026
11 беспилотников за 4 часа сбили над Крымом и Черным и Азовским морями
Средства российской ПВО за четыре часа во второй половине дня вторника сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями. Об этом... РИА Новости Крым, 06.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за четыре часа во второй половине дня вторника сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Восемь вражеских дронов сбили над Крымом, два – над Черным морем и один – над Азовским, перечислили в российском военном ведомстве.В течение прошедшей ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 129 украинских беспилотников над регионами России – в том числе один над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Настоятель храма ранен после атаки ВСУ на СуджуПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелкеВ Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА
11 беспилотников за 4 часа сбили над Крымом и Черным и Азовским морями

Над Крымом и Черным и Азовским морями сбили 11 беспилотников за 4 часа

20:54 06.01.2026 (обновлено: 21:07 06.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за четыре часа во второй половине дня вторника сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Восемь вражеских дронов сбили над Крымом, два – над Черным морем и один – над Азовским, перечислили в российском военном ведомстве.
В течение прошедшей ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 129 украинских беспилотников над регионами России – в том числе один над Крымом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Настоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу
Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке
В Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА
 
