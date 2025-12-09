https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-gospodderzhku-poluchit-luchshiy-patrioticheskiy-proekt-molodezhi-1151527655.html

В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи

В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи - РИА Новости Крым, 09.12.2025

В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи

На базе КИПУ имени Февзи Якубова состоялся четвертый Региональный патриотический форум "КрымПатриотФорум", в котором приняли участие более 400 инициативных...

2025-12-09T17:55

2025-12-09T17:55

2025-12-09T17:55

новости

алексей зинченко

молодежь

новости крыма

патриотическое воспитание

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. На базе КИПУ имени Февзи Якубова состоялся четвертый Региональный патриотический форум "КрымПатриотФорум", в котором приняли участие более 400 инициативных молодых людей республики. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.Форум поможет выработать единую концепцию патриотических мероприятий республики на 2026 год. Их реализацию на себя возьмет Государственный комитет молодежной политики республики.Участниками форума в этом году стали школьники, представители военно-патриотических клубов республики, Юнармии, НКО, студотрядов и "Движения первых".Ранее Госкомитет по молодежной политике Крыма заявил о готовности помочь с реализацией идей республиканской инициативной молодежи. Помимо консультаций и методических рекомендаций, можно получить финансовую поддержку своего проекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

