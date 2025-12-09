Рейтинг@Mail.ru
В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
На базе КИПУ имени Февзи Якубова состоялся четвертый Региональный патриотический форум "КрымПатриотФорум", в котором приняли участие более 400 инициативных молодых людей республики.
09.12.2025
2025-12-09T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. На базе КИПУ имени Февзи Якубова состоялся четвертый Региональный патриотический форум "КрымПатриотФорум", в котором приняли участие более 400 инициативных молодых людей республики. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.Форум поможет выработать единую концепцию патриотических мероприятий республики на 2026 год. Их реализацию на себя возьмет Государственный комитет молодежной политики республики.Участниками форума в этом году стали школьники, представители военно-патриотических клубов республики, Юнармии, НКО, студотрядов и "Движения первых".Ранее Госкомитет по молодежной политике Крыма заявил о готовности помочь с реализацией идей республиканской инициативной молодежи. Помимо консультаций и методических рекомендаций, можно получить финансовую поддержку своего проекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи

В Крыму состоялся "КрымПатриотФорум" для инициативной молодежи

17:55 09.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. На базе КИПУ имени Февзи Якубова состоялся четвертый Региональный патриотический форум "КрымПатриотФорум", в котором приняли участие более 400 инициативных молодых людей республики. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.
Форум поможет выработать единую концепцию патриотических мероприятий республики на 2026 год. Их реализацию на себя возьмет Государственный комитет молодежной политики республики.

"Все основные объединяющие идеи и единые проекты представим 27 декабря в рамках нашего ежегодного предновогоднего мероприятия под названием "Чего хочет молодежь". Постараемся выбрать один проект в сфере патриотического воспитания, максимум два", - рассказал Алексей Зинченко.

Участниками форума в этом году стали школьники, представители военно-патриотических клубов республики, Юнармии, НКО, студотрядов и "Движения первых".
Ранее Госкомитет по молодежной политике Крыма заявил о готовности помочь с реализацией идей республиканской инициативной молодежи. Помимо консультаций и методических рекомендаций, можно получить финансовую поддержку своего проекта.
