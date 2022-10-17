https://crimea.ria.ru/20221017/v-krymu-rasskazali-kuda-mozhet-obraschatsya-initsiativnaya-molodezh-1124940412.html

В Крыму рассказали, куда может обращаться инициативная молодежь

В Крыму рассказали, куда может обращаться инициативная молодежь - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В Крыму рассказали, куда может обращаться инициативная молодежь

Госкомитет по молодежной политике Крыма может помочь с реализацией идей республиканской инициативной молодежи. Помимо консультаций и методических рекомендаций,... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T17:31

2022-10-17T17:31

2022-10-17T18:22

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Госкомитет по молодежной политике Крыма может помочь с реализацией идей республиканской инициативной молодежи. Помимо консультаций и методических рекомендаций, можно получить финансовую поддержку своего проекта. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.По его словам, форматы реализации и виды помощи определяются уже в ходе совместной работы над проектом."Половина проектов ограничивается консультационной и методической помощью. Но мы всегда готовы оказать помощь и в информационном сопровождении. Мы понимаем, что очень важны для реализации проектов фото- и видеоотчеты. Кроме того, госкомитет готов взять мероприятие на полное сопровождение, в том числе финансовое. Здесь уже, безусловно, с инициатором проекта оговаривается, что проект реализуется совместно", — объяснил Зинченко.Он также добавил, что в конце ноября в Крыму будет организован форум для обсуждения идей среди молодежи, которые требуют затрат, чтобы учесть их в планировании бюджета на 2023 год."Задача — вместе с молодежью Республики Крым прописать план мероприятий на предстоящий год, заблаговременно заложив необходимые финансовые средства на реализацию", — анонсировал Зинченко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, создание движения детей и молодежи поможет объединить молодых людей по всей России единым смыслом, "прежде всего для того, чтобы их смыслы не забрал кто-нибудь другой".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество