https://crimea.ria.ru/20220814/rossiya-dolzhna-poborotsya-za-umy-molodezhi--goskomitet-molodezhnoy-politiki-1124153671.html

Россия должна побороться за умы молодежи – госкомитет молодежной политики

Россия должна побороться за умы молодежи – госкомитет молодежной политики - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Россия должна побороться за умы молодежи – госкомитет молодежной политики

Общероссийское детско-юношеское движение поможет объединить молодежь по всей стране единым смыслом и не допустить пагубного влияния на их умы извне. Такое... РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T03:07

2022-08-14T03:07

2022-08-14T03:07

радио "спутник в крыму"

общество

образование в россии

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Общероссийское детско-юношеское движение поможет объединить молодежь по всей стране единым смыслом и не допустить пагубного влияния на их умы извне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель государственного комитета по молодежной политике Республики Крым Алексей Зинченко.В июле президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России движения детей и молодежи. Основными принципами станут открытость, непрерывность и преемственность деятельности, равенство всех участников и индивидуальные особенности каждого. Добровольно вступить в него смогут школьники с 1 по 11 класс, а также студенты колледжей и вузов. Организацией воспитания и досуга детей займутся взрослые наставники, ими могут быть и родители. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения России. Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета.По словам Зинченко, молодежь неоднозначно воспринимает такие инициативы. Большинство поддерживает, а остальные в силу возраста воспринимают как навязывание ценностей."Молодежь склонна к тому, чтобы быть немножко революционной, им кажется, что это насаждение той или иной идеологии. Но, во-первых, это пройдет с возрастом, уже проверено. Во-вторых, даже у меня на практике было такое, когда молодые люди, мои товарищи, родившиеся в украинском Крыму, не понимали, что происходит в 2014 году и не разделяли моих взглядов, но к 2016 году с гордостью отмечали День России и понимали, что Россия – их родная страна по духу, по смыслу и юридически, то есть перестроились, осознав правильность идеи", – поделился он.Зинченко считает, что создание движения детей и молодежи – правильное решение, которое поможет объединить молодых людей по всей России единым смыслом, "прежде всего для того, чтобы их смыслы не забрал кто-нибудь другой".Ранее сообщалось, что КФУ стал первым партнером Мелитопольского государственного университета среди российских вузов и налаживает обмен преподавателями и студентами.

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https://crimea.ria.ru/20220812/kult-molodosti-skolko-rossiyan-zamechaet-obschestvennyy-vklad-molodezhi-1124149760.html

https://crimea.ria.ru/20220623/eksperty-nazvali-oshibki-v-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi-1123626718.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование в россии, мнения