Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

2025-12-04T14:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Воздушную тревогу в городе объявили в 13.26. Чуть позже Развожаев сообщил, что в Севастополе работает ПВО, уничтожены две воздушные цели в акватории моря в районе Северной стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

