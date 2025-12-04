Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T14:48
2025-12-04T14:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Воздушную тревогу в городе объявили в 13.26. Чуть позже Развожаев сообщил, что в Севастополе работает ПВО, уничтожены две воздушные цели в акватории моря в районе Северной стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе отбой воздушной тревоги

14:48 04.12.2025 (обновлено: 14:50 04.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев.
Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Воздушную тревогу в городе объявили в 13.26. Чуть позже Развожаев сообщил, что в Севастополе работает ПВО, уничтожены две воздушные цели в акватории моря в районе Северной стороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
