https://crimea.ria.ru/20251204/vsu-atakuyut-sevastopol---sbity-dve-vozdushnye-tseli--1151404826.html
ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели
ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 04.12.2025
ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели
В Севастополе работает ПВО, уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T13:41
2025-12-04T13:41
2025-12-04T13:50
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
обстрелы всу
михаил развожаев
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО, уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.В Севастополе объявлена воздушная тревога. Людей призвали срочно пройти в убежища и соблюдать меры безопасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревога В Севастополе закрыли рейдОсколками от сбитой воздушной цели в Севастополе тяжело ранена девочка
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, обстрелы всу, михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели
В Севастополе работает ПВО и идет отражение атаки ВСУ
13:41 04.12.2025 (обновлено: 13:50 04.12.2025)