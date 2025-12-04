Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/vsu-atakuyut-sevastopol---sbity-dve-vozdushnye-tseli--1151404826.html
ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели
ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 04.12.2025
ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели
В Севастополе работает ПВО, уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T13:41
2025-12-04T13:50
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
обстрелы всу
михаил развожаев
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО, уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.В Севастополе объявлена воздушная тревога. Людей призвали срочно пройти в убежища и соблюдать меры безопасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревога В Севастополе закрыли рейдОсколками от сбитой воздушной цели в Севастополе тяжело ранена девочка
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, обстрелы всу, михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели

В Севастополе работает ПВО и идет отражение атаки ВСУ

13:41 04.12.2025 (обновлено: 13:50 04.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО, уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито две воздушных цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне", - написал он в своих соцсетях.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.
"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - подчеркнул Развожаев.
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Людей призвали срочно пройти в убежища и соблюдать меры безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе закрыли рейд
Осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе тяжело ранена девочка
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУМихаил РазвожаевВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:40Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
14:15Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня
14:09Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
13:58Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах
13:51Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
13:41ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели
13:32Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине
13:26В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:22Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов
13:12Новости СВО: Вооруженные силы России громят ВСУ на всех фронтах
13:01В Севастополе закрыли рейд
12:43В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции
12:36Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
12:21Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:13Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
11:58Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок
11:48Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
11:41Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ
11:26Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками
Лента новостейМолния