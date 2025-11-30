https://crimea.ria.ru/20251130/v-kerchi-bolshe-tysyachi-abonentov-ostalis-bez-gaza-iz-za-trekh-avariy-1151298936.html

В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий

В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий

Больше тысячи абонентов из Керчи остаются без газа из-за аварий на трубопроводах, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 30.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Больше тысячи абонентов из Керчи остаются без газа из-за аварий на трубопроводах, сообщают в администрации города.Прорыв газопровода произошел в микрорайоне Нижний Солнечный. Конструкцию повредили во время проведения земельных работ. Без ресурса остаются 434 абонента. На месте уже работают аварийные бригады. Восстановить подачу газа планируют до конца 30 ноября.Завершить ремонтные работы планируют до конца дня, а возобновить подачу ресурса максимум в первой половине 1 декабря.Еще одно повреждение фиксируют на улице Славы, там отключена котельная. Из-за поломки газопровода без отопления остались жители 13 многоквартирных домов по адресам:· ул. Бардина: 3, 5;· ул. Войкова: 19, 21, 23/35;· ул. Казакова: 35а, 39, 43, 45;· ул. Славы: 2, 4, 6, 8."Подача тепла будет восстановлена сразу после завершения работ на газопроводе и возобновления газоснабжения котельной", – уточнили в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе газифицируют все селаВ Крыму через три года газифицируют 86 процентов селТарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения

