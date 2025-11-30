Рейтинг@Mail.ru
В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий - РИА Новости Крым, 30.11.2025
В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий
В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий - РИА Новости Крым, 30.11.2025
В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий
Больше тысячи абонентов из Керчи остаются без газа из-за аварий на трубопроводах, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T11:26
2025-11-30T11:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Больше тысячи абонентов из Керчи остаются без газа из-за аварий на трубопроводах, сообщают в администрации города.Прорыв газопровода произошел в микрорайоне Нижний Солнечный. Конструкцию повредили во время проведения земельных работ. Без ресурса остаются 434 абонента. На месте уже работают аварийные бригады. Восстановить подачу газа планируют до конца 30 ноября.Завершить ремонтные работы планируют до конца дня, а возобновить подачу ресурса максимум в первой половине 1 декабря.Еще одно повреждение фиксируют на улице Славы, там отключена котельная. Из-за поломки газопровода без отопления остались жители 13 многоквартирных домов по адресам:· ул. Бардина: 3, 5;· ул. Войкова: 19, 21, 23/35;· ул. Казакова: 35а, 39, 43, 45;· ул. Славы: 2, 4, 6, 8."Подача тепла будет восстановлена сразу после завершения работ на газопроводе и возобновления газоснабжения котельной", – уточнили в администрации.
керчь, газ, крым, новости, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий

11:26 30.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Больше тысячи абонентов из Керчи остаются без газа из-за аварий на трубопроводах, сообщают в администрации города.
Прорыв газопровода произошел в микрорайоне Нижний Солнечный. Конструкцию повредили во время проведения земельных работ. Без ресурса остаются 434 абонента. На месте уже работают аварийные бригады. Восстановить подачу газа планируют до конца 30 ноября.
"Также в результате ДТП по ул. Московской, 1, в ночь на 30 ноября был поврежден газопровод. Без газоснабжения остаются 674 абонента в домах по ул. Московская, ул. Ванцетти, ул. Пушкаренко, ул. Славы", – говорится в сообщении.
Завершить ремонтные работы планируют до конца дня, а возобновить подачу ресурса максимум в первой половине 1 декабря.
Еще одно повреждение фиксируют на улице Славы, там отключена котельная. Из-за поломки газопровода без отопления остались жители 13 многоквартирных домов по адресам:
· ул. Бардина: 3, 5;
· ул. Войкова: 19, 21, 23/35;
· ул. Казакова: 35а, 39, 43, 45;
· ул. Славы: 2, 4, 6, 8.
"Подача тепла будет восстановлена сразу после завершения работ на газопроводе и возобновления газоснабжения котельной", – уточнили в администрации.
