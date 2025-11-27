https://crimea.ria.ru/20251127/novosti-svo-armiya-rossii-tesnit-vraga-v-donbasse-1151226217.html

Новости СВО: армия России теснит врага в Донбассе

Новости СВО: армия России теснит врага в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Новости СВО: армия России теснит врага в Донбассе

Российские военные за сутки уничтожили еще 1355 боевиков ВСУ, 28 танков и бронемашин, а также другое вооружение и технику, в том числе западного производства... РИА Новости Крым, 27.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1355 боевиков ВСУ, 28 танков и бронемашин, а также другое вооружение и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы более 135 украинских боевиков и 12 автомобилей.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника составили: 235 солдат, восемь боевых бронированных машин, 21 автомобиль, десять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки разбили более 230 украинских неонацистов, танк, семь боевых бронированных машин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", шесть артиллерийских орудий, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и RADA, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Бойцы группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 210 человек, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 80 военных ВСУ, 15 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.Также военные РФ поразили вражеские склады и пункты управления БПЛА, пункты спутниковой связи, объекты энергетики Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 263 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 114 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 294 танка и других боевых бронированных машин, 1 621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 587 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 814 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеНовости СВО: российские бойцы улучшили тактическое положение на фронтахПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ

