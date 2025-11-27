https://crimea.ria.ru/20251127/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1151225048.html

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T12:20

2025-11-27T12:20

2025-11-27T12:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении населенного пункта Иванополье в Донбассе, в понедельник – Затишья в Запорожской области.В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Петровское Донецкой Народной Республики, а также Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

