https://crimea.ria.ru/20251127/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1151225048.html
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T12:20
2025-11-27T12:20
2025-11-27T12:30
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_6745486b8f67afdc7f67728bf6436af0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении населенного пункта Иванополье в Донбассе, в понедельник – Затишья в Запорожской области.В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Петровское Донецкой Народной Республики, а также Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_022e26d4d6f808ac548ba9a545795dde.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила Васюковку в Донбассе
12:20 27.11.2025 (обновлено: 12:30 27.11.2025)