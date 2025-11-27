Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2025
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении населенного пункта Иванополье в Донбассе, в понедельник – Затишья в Запорожской области.В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Петровское Донецкой Народной Республики, а также Тихое и Отрадное Днепропетровской области.
донецкая народная республика (днр)
Новости
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российская армия освободила Васюковку в Донбассе

12:20 27.11.2025 (обновлено: 12:30 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка Донецкой Народной Республики", – сообщили в российском военном ведомстве.

Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении населенного пункта Иванополье в Донбассе, в понедельник – Затишья в Запорожской области.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Петровское Донецкой Народной Республики, а также Тихое и Отрадное Днепропетровской области.
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
Лента новостейМолния