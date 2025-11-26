https://crimea.ria.ru/20251126/novosti-svo-rossiyskie-boytsy-uluchshili-takticheskoe-polozhenie-na-frontakh-1151198926.html
Новости СВО: российские бойцы улучшили тактическое положение на фронтах
Новости СВО: российские бойцы улучшили тактическое положение на фронтах - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Новости СВО: российские бойцы улучшили тактическое положение на фронтах
Подразделения группировок российских войск продолжают улучшать тактическое положение на фронтах и наносят поражение силам ВСУ. Противник потерял свыше 1400... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T13:42
2025-11-26T13:42
2025-11-26T13:42
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают улучшать тактическое положение на фронтах и наносят поражение силам ВСУ. Противник потерял свыше 1400 человек и больше 120 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение по позициям ВСУ в нескольких районах Сумской области. По данным ведомства, противник потерял более 180 военнослужащих, несколько боевых бронированных машин, автомобили, американскую гаубицу М101 и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Российские войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение на харьковском и прилегающих направлениях. Заявленные потери противника составили до 230 человек, боевая машина пехоты, бронетранспортер M113, автомобили, артиллерийские орудия и десять станций РЭБ. Ликвидированы шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" заняли более выгодные позиции на линии соприкосновения. В результате ударов по объектам ВСУ в Донецкой Народной Республике противник потерял до 275 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронеавтомобиль "Казак", автомобили и два артиллерийских орудия. Также уничтожены радиолокационная система, станция РЭБ и склад боеприпасов.Группировка "Центр" сообщает о продвижении по переднему краю в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области. Всего за сутки на этом направлении противник потерял более 450 человек, танк, семь бронированных машин, автомобили и радиолокационную систему, артиллерийские орудия. Отмечено отражение восьми атак ВСУ.Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника на запорожском и днепропетровском направлении. Заявленные потери ВСУ – более 240 военнослужащих, танк, автомобили, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.Подразделения "Днепра" нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Противник потерял до 85 человек, боевую бронированную машину, автомобили, артиллерийское орудие, две радиолокационные станции и склады боеприпасов и горючего.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, цеху по производству боеприпасов, а также по местам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 154 беспилотных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: российские бойцы улучшили тактическое положение на фронтах
Новости СВО – потери ВСУ за сутки составили свыше 1400 военных и десятки единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают улучшать тактическое положение на фронтах и наносят поражение силам ВСУ. Противник потерял свыше 1400 человек и больше 120 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение по позициям ВСУ в нескольких районах Сумской области. По данным ведомства, противник потерял более 180 военнослужащих, несколько боевых бронированных машин, автомобили, американскую гаубицу М101 и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.
Российские войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение на харьковском и прилегающих направлениях. Заявленные потери противника составили до 230 человек, боевая машина пехоты, бронетранспортер M113, автомобили, артиллерийские орудия и десять станций РЭБ. Ликвидированы шесть складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" заняли более выгодные позиции на линии соприкосновения. В результате ударов по объектам ВСУ в Донецкой Народной Республике противник потерял до 275 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронеавтомобиль "Казак", автомобили и два артиллерийских орудия. Также уничтожены радиолокационная система, станция РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка "Центр" сообщает о продвижении по переднему краю в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области. Всего за сутки на этом направлении противник потерял более 450 человек, танк, семь бронированных машин, автомобили и радиолокационную систему, артиллерийские орудия. Отмечено отражение восьми атак ВСУ.
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника на запорожском и днепропетровском направлении. Заявленные потери ВСУ – более 240 военнослужащих, танк, автомобили, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.
Подразделения "Днепра" нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Противник потерял до 85 человек, боевую бронированную машину, автомобили, артиллерийское орудие, две радиолокационные станции и склады боеприпасов и горючего.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, цеху по производству боеприпасов, а также по местам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 154 беспилотных аппарата самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.