Подразделения группировок российских войск продолжают улучшать тактическое положение на фронтах и наносят поражение силам ВСУ. Противник потерял свыше 1400... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T13:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают улучшать тактическое положение на фронтах и наносят поражение силам ВСУ. Противник потерял свыше 1400 человек и больше 120 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение по позициям ВСУ в нескольких районах Сумской области. По данным ведомства, противник потерял более 180 военнослужащих, несколько боевых бронированных машин, автомобили, американскую гаубицу М101 и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Российские войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение на харьковском и прилегающих направлениях. Заявленные потери противника составили до 230 человек, боевая машина пехоты, бронетранспортер M113, автомобили, артиллерийские орудия и десять станций РЭБ. Ликвидированы шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" заняли более выгодные позиции на линии соприкосновения. В результате ударов по объектам ВСУ в Донецкой Народной Республике противник потерял до 275 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронеавтомобиль "Казак", автомобили и два артиллерийских орудия. Также уничтожены радиолокационная система, станция РЭБ и склад боеприпасов.Группировка "Центр" сообщает о продвижении по переднему краю в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области. Всего за сутки на этом направлении противник потерял более 450 человек, танк, семь бронированных машин, автомобили и радиолокационную систему, артиллерийские орудия. Отмечено отражение восьми атак ВСУ.Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника на запорожском и днепропетровском направлении. Заявленные потери ВСУ – более 240 военнослужащих, танк, автомобили, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.Подразделения "Днепра" нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Противник потерял до 85 человек, боевую бронированную машину, автомобили, артиллерийское орудие, две радиолокационные станции и склады боеприпасов и горючего.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, цеху по производству боеприпасов, а также по местам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 154 беспилотных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

