Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251125/krymskiy-most-otkryt-1151033372.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T13:26
2025-11-25T13:26
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
тамань
краснодарский край
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход водители и их пассажиры обязаны проходить процедуру досмотра.Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край, новости
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту восстановлено

13:26 25.11.2025
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход водители и их пассажиры обязаны проходить процедуру досмотра.
Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой
15:28ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно
15:22В Херсонской области задержали участника террористического сообщества
15:17В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ
15:10Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе
14:52В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты
14:41В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года
14:32Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
14:27В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
14:20В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
14:07В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров
13:59В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину
13:45Движение катеров и парома в Севастополе возобновили
13:39Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери
13:26Крымский мост открыт
13:16Силовики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму
13:12Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на регионы России
12:59Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
12:56Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине
12:52В Севастополе после перекрытия Крымского моста закрыли рейд
Лента новостейМолния