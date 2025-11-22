https://crimea.ria.ru/20251122/1115611285.html

Битва за свет: хроники крымского блэкаута

Битва за свет: хроники крымского блэкаута - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Битва за свет: хроники крымского блэкаута

Ровно десять лет назад, в ночь на 22 ноября 2015 года, из-за подрыва ЛЭП в Херсонской области в Крыму наступил блэкаут. РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T10:33

2025-11-22T10:33

2025-11-22T10:33

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110810/36/1108103619_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_8c497af2c6a3afb3e635810efa1ab044.jpg

Ровно десять лет назад, в ночь на 22 ноября 2015 года, из-за подрыва ЛЭП в Херсонской области в Крыму наступил блэкаут. В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередач в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества.Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода. К годовщине блэкаута РИА Новости Крым воспроизводит полную хронику событий.ПредысторияВ украинское время энергосистема Крыма была дефицитной, основной объем потребляемой электроэнергии покрывался за счет перетоков из других регионов Украины по четырем высоковольтным линиям электропередач: "Мелитополь — Джанкой", "Каховка — Джанкой", "Каховка — Островское", "Каховка — Титан". Собственная генерация Крыма составляла не более 20-25%, чем не преминули воспользоваться радикальные круги украинского политикума.О намерении начать энергоблокаду крымского региона в 2015 году на Украине заявляли неоднократно. Радикалы и их "проводники" у власти последовательно шли к тому, чтобы обрубить все ниточки, связывающие полуостров с Незалежной. В мае 2014 года была перекрыта подача воды по Северо-Крымскому каналу, после — прекращено железнодорожное и прямое автобусное сообщение с Украиной. В сентябре 2015 года полуострову объявили еще и продовольственную блокаду, заворачивая на украинско-крымской границе следующие с провизией грузовики. Но крымчане от своего выбора не отступили, и тогда радикалы решились на "энергетическую войну".В ночь на 6 октября 2015 года неизвестными была повреждена высоковольтная опора одной из ЛЭП, по которым осуществлялась подача электроэнергии в Крым. Сначала" Правый сектор"* открестился от причастности к инциденту и назвал это "провокацией, направленной на дискредитацию акции по блокаде полуострова". Но позднее организация поддержала сторонников запрещенного ныне в России крымско-татарского меджлиса*, которые препятствовали ремонту опоры ЛЭП специалистами "Днепрэнерго".В ночь на 13 ноября 2015 года предприятие "Укрэнерго" сообщило о прекращении закупок электричества у России, которые до этого осуществлялись в рамках договора между странами, заявив, что "потребности объединенной энергосистемы Украины в электроэнергии обеспечиваются за счет собственной генерации". После этого в Херсонскую область на границу с Крымом начали стягиваться сторонники радикалов из разных регионов соседнего государства. В "Правом секторе"* это объяснили "полученной оперативной информацией о возможных провокациях из-за сложной внутренней ситуации" на Украине.В ночь на 20 ноября группа украинских радикалов подорвала опоры высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) "Мелитополь – Джанкой" в Херсонской области близ границы с полуостровом. Из строя вышли питающие Крым линии "Каховка-Титан" и "Мелитополь-Джанкой". В стойках опор эксперты обнаружили механические повреждения, предположительно от взрывного устройства. Для выяснения обстоятельство Минэнерго РФ сформировало оперативный штаб по электроснабжению Крыма. А компания "Укрэнерго" распространила сообщение, что подача электроэнергии в Крым может быть полностью прекращена.21 ноября"Укрэнерго" сообщает: в ходе осмотра ЛЭП специалисты выявили также повреждения на двух оставшихся линиях: трещину на стойке железобетонной опоры линии "Каховка — Островская" и повреждение металлической конструкции на линии "Каховка — Джанкой". Опоры окружили активисты так называемой блокады Крыма, выступавшие против поставок электроэнергии в Крым. Они заблокировали доступ ремонтным бригадам к поврежденным ЛЭП, что привело к столкновениям с прибывшими на место украинскими силовиками. Тем временем в Крыму начали готовиться к возможным ограничениям энергоснабжения, власти Республики заявили о развертывании в случае необходимости 761 дизель-генераторной установки (ДГУ) и мобильных газотурбинных станций.22 ноябряВ ночь на воскресенье, 22 ноября, во всех населенных пунктах Крыма погас свет. На этот раз подорваны все четыре линии электропередач на границе с полуостровом — почти 2 млн человек остались без энергоснабжения. Одним из организаторов и спонсоров теракта выступил Ленур Ислямов – в прошлом московский бизнесмен, переквалифицировавшийся в предводителя вооруженного украинского батальона боевиков-экстремистов и одного из самых ярых сторонников силового возвращения Крыма под контроль Украины.Власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС. Все социальные объекты полуострова сразу же перешли на резервные источники питания.Минэнерго РФ установило лимиты энергопотребления, в городах и районах полуострова в срочном порядке разработали и ввели графики аварийных отключений света и подвоза воды. Мобильной связи практически нет, связаться с родными и близкими невозможно. К полудню в МЧС Крыма сообщили, что за счет всех источников энергоснабжения Крым обеспечен электричеством только на 30%, и призвали местных жителей экономить электроэнергию.Из-за энергодефицита экологически чистый пассажирский транспорт отправили на вынужденные каникулы — троллейбусное сообщение между городами Крыма прервалось. На большинстве маршрутов их заменили автобусами.Глава Республики Сергей Аксенов во взаимодействии с МЧС в ручном режиме регулирует вопросы, связанные с электроснабжением полуострова. Подрыв опор ЛЭП в Херсонской области он назвал терактом.23 ноябряВ связи с энергодефицитом в регионе понедельник, 23 ноября, в Крыму объявили выходным днем. Оперативный штаб по ликвидации ЧС работает круглосуточно. Учебный график скорректирован – детские сады временно перешли на работу по программе краткосрочных групп без питания детей, а школы сократили перемены и перенесли окончание уроков вторых смен на 17 часов.Блэкаут, день второй. Как Крым живет без света >>МЧС России готовит к переброске на полуостров дополнительные дизель-генераторные установки и формирует для них запасы топлива. В самый проблемный регион – на восток полуострова – переброшены четыре полевые кухни МЧС. Ситуация критическая – в некоторых поселках нет не только света, но и газа, а значит, приготовить горячую еду невозможно.24 ноябряВ Крым самолетом Ил-76 МЧС России доставлена первая партия мобильных электрогенераторов – 300 штук мощностью 6 киловатт каждый. Их распределили по наиболее остро нуждающимся и отдаленным районам полуострова, а также установили на вышки мобильной связи."Крымэнерго" корректирует графики аварийных отключений с учетом потребностей населения, однако свет в дома людей удается подать всего на несколько часов в день. Автономные источники питания на рынках полуострова стали самым ходовым товаром. Глава Республики Сергей Аксенов раскритиковал работу крымского министерства топлива и энергетики из-за несправедливого распределения по городам и районам электроэнергии, генерируемой на полуострове. В ходе заседания оперативного штаба он уволил министра топлива и энергетики Сергея Егорова и представил нового руководителя Минэнерго — им стала советник главы РК Светлана Бородулина.В целях экономии электричества энергоснабжение крупных промышленных предприятий Феодосийского региона полностью прекращено. Это затронуло "НИИ аэроупругих систем", "Судокомпозит", "Море", "Феодосийский судомеханический завод", "Феодосийский оптический завод" и "Стеклопластик". При этом несколько крупных крымских предприятий запаслись генераторами и продолжили работу без ущерба для общей энергетической ситуации в регионе.Для личного контроля за ситуацией с энергоснабжением в Крым прибыли глава Минэнерго РФ Александр Новак и руководитель МЧС России Владимир Пучков.Крым в дни блэкаута в фотоснимках >>25 ноябряШколы и детские сады Крыма ушли на вынужденные каникулы. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ потребовал обеспечить бесперебойную работу генераторов в Крыму. "Хотел бы сказать о необходимости обеспечения бесперебойной работы источника временной генерации на полуострове в связи с энергоблокадой. Мы в постоянном контакте находимся с правительством, и с руководством региона я сегодня разговаривал", — подчеркнул Путин.Для помощи крымским энергетикам на полуостров прибыли мастера, электромонтеры и машинисты передвижных электростанций компании "Кубаньэнерго". А студенты и волонтеры на период ЧС взяли на себя заботу о пенсионерах и инвалидах. В населенных пунктах полуострова сотрудники МЧС развернули палаточные городки, полевые кухни, установили "световые башни".26 ноябряКомпания "Укрэнерго" сообщила о завершении основных работ по восстановлению одной из четырех поврежденных линий электропередачи в Херсонской области, ведущих в Крым. Однако закончить ремонт и подать электричество не получилось, так как сторонники блокады Крыма продолжили свою акцию возле поврежденных опор.Общая генерация электричества на полуострове составила 334 мегаватта – около трети от общей потребности. Без света 670 населенных пунктов. МЧС РФ перебросило в Крым еще 300 генераторных установок. И помощь поступает буквально со всей страны – руководители регионов направляют в Крым не только автоматические источники питания, но и топливо для них, свечи, финансовую помощь и специалистов.Свадьба при свечах. Блэкаут не мешает крымчанам жениться >>27 ноябряКотельные получили дизель-генераторы, постепенно в квартиры жителей Крыма и Севастополя начали подавать тепло. Графики веерных отключений соблюдаются частично, однако время подачи электроэнергии уже увеличено. В квартиры с электроплитами свет поступает в большем объеме. Меры безопасности на полуострове усилены, на улицах дежурят патрули МВД и ГИБДД.Ускоренными темпами идет строительство энергомоста из Краснодарского края в Крым, по графику первая из четырех ниток должна быть введена в эксплуатацию через месяц, 22 декабря, но с учетом того, что работа идет в несколько смен, глава РК Сергей Аксенов заявил о возможном сокращении сроков запуска."Негазифицированные" люди Крыма: без газа жизни нет >>30 ноябряПо информации МЧС России, в Крыму не осталось ни одного полностью обесточенного населенного пункта. Стабилизируется ситуация и с мобильной связью — автономными источниками электропитания обеспечена работа всех станций операторов связи. На полуострове развернуто 12 палаточных городков жизнеобеспечения населения с полевыми кухнями, куда за первую неделю блэкаута обратились свыше 7 тысяч человек.А пока не ударили морозы, крымчане разворачивают в городках импровизированные культурно-досуговые центры. Местные жители, особенно в сельских регионах, объединяются в творческие коллективы и организуют мини-концерты, проводят конкурсы и игры для детей. Палатки МЧС становятся точкой сбора крымчан в городах и поселках.1 декабряПервый день зимы крымчан порадовал увеличенным лимитом потребления электроэнергии. Люди уже научились "жить по графику" – он соблюдается на 90%, поэтому планировать свои дела становится легче. Как заявил спикер республиканского парламента Владимир Константинов, "ждать крымчанам осталось недолго".В свою очередь Аксенов заявлял, что режим чрезвычайной ситуации продлится как минимум до Нового года.2 декабряПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Крым и дал старт запуску первой нитки энергомоста из Краснодарского края через Керченский пролив – а это дополнительные 200 МВт полуострову. В офисе предприятия "Крымэнерго" Путин по громкой связи отдал команду Центру управления сетями взять под нагрузку КВЛ 220 кВ "Тамань – Крым". И первая электроэнергия с материка стала поступать на "отрезанный от света" полуостров.К этому моменту в Крыму и Севастополе без стабильного энергоснабжения остаются около 826 тысяч потребителей. Для электроснабжения соцобъектов включено в работу 2 184 резервных источника питания суммарной мощностью 239 МВт, также свет крымчанам подают 13 мобильных электростанций, которые поставили на полуостров со всей страны.8 декабряВ Минэнерго РФ заявили о восстановлении электроснабжения всех потребителей в Крыму и Севастополе, что связано с наращиванием внутренней генерации и введением в работу после ремонта линии "Каховка – Титан – Красноперекопск".Запрещенная в России украинская экстремистская организация "Правый сектор"* заявила о прекращении участия в блокаде Крыма в связи с началом поставок электричества на территорию полуострова по линии "Каховка-Титан" в Херсонской области Украины.Юмор и семейные посиделки при свечах: как крымчане запомнили блэкаут >>15 декабряПервая очередь энергомоста из Краснодарского края в Крым введена в строй в полном объеме — президент РФ дал команду на запуск второй нитки энергетического моста из Кубани в Крым. Суммарная мощность перетока по двум веткам первой очереди — более 400 мегаватт. Этот день, по словам крымчан, стал переломным событием, поскольку поставляемая с материка электроэнергия вместе с собственной генерацией Крыма и автономными источниками питания позволила практически полностью справиться с энергодефицитом.Вместе с тем глава РК не стал спешить с отменой режима ЧС, сообщив, что он сохранится до полной стабилизации обстановки в регионе.13 январяГосударственный совет республики принял заявление, согласно которому энергоблокада полуострова со стороны Украины признана геноцидом крымчан. Власти Крыма обратились в МИД России с просьбой привлечь к ситуации на полуострове ООН и другие международные организации. Депутаты также попросили Генпрокуратуру и Следком РФ возбудить дела против организовавших блокаду украинских нардепов.Два месяца на пути к свету. Хроники крымского блэкаута >>30 мартаПосле трех месяцев ремонта компания "Укрэнерго" объявила об окончании работ на поврежденных в конце ноября опорах ЛЭП. Врио главы энергокомпании Всеволод Ковальчук заявил о готовности в течение нескольких часов возобновить работу линий. Но крымская сторона отказалась от украинского электричества.Крым и Севастополь продолжают жить по графикам отключений, но в целом главы регионов Сергей Аксенов и Сергей Меняйло оценивают ситуацию с энергоснабжением полуострова как стабильную.Путь Ислямова: от кресла в крымском правительстве до разбоя на границе >>14 апреляОчередной "светлый день" для Крыма и Севастополя — министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о введении в работу третьей нитки энергомоста в Крым, что позволило ликвидировать дефицит электроэнергии на полуострове.Веерные отключения света прекратились, в городах и районах полуострова частично восстановлено уличное освещение и возобновлена работа объектов, которые прекращали свою деятельность из-за энергодефицита.Как Украина Крыму свет отключала и что из этого вышло >>11 маяЭнергомост начал работать на полную мощность – в режиме видеоконференции глава государства Владимир Путин запустил в работу последнюю, четвертую нитку энергомоста из Краснодарского края. Президент поблагодарил энергетиков за проделанную работу и подчеркнул, что ввод в эксплуатацию энергомоста позволит начать курортный сезон на полуострове без энергодефицита.18 мая режим чрезвычайной ситуации, введенный в Крыму в ноябре 2015 года после обесточивания полуострова со стороны Украины, был отменен. Вслед за Крымом по поручению губернатора Севастополя Сергея Меняйло режим ЧС был снят и в городе-герое.*Запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

