В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ
Два украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море силами Черноморского флота. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T12:34
2025-11-19T12:34
2025-11-19T12:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Два украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море силами Черноморского флота. Об этом в среду сообщили в Минобороны. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что 18 ноября ВСУ попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.В ответ на террористический удар утром в среду Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по западной Украине высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:34 19.11.2025 (обновлено: 12:37 19.11.2025)