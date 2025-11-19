Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ
Два украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море силами Черноморского флота. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.11.2025
черное море
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
безэкипажные катера
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Два украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море силами Черноморского флота. Об этом в среду сообщили в Минобороны. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что 18 ноября ВСУ попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.В ответ на террористический удар утром в среду Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по западной Украине высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, безэкипажные катера, новости сво, новости
В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ

В северо-восточной части Черного моря уничтожено два украинских БЭКа

12:34 19.11.2025 (обновлено: 12:37 19.11.2025)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Два украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море силами Черноморского флота. Об этом в среду сообщили в Минобороны.
"Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - сказано в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что 18 ноября ВСУ попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.
В ответ на террористический удар утром в среду Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по западной Украине высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Черное мореМинистерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Атаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьБезэкипажные катераНовости СВОНовости
 
