Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек
Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек
44 тысячи абонентов остались без электроснабжения в Запорожской области после нового удара украинских боевиков по критической инфраструктуре. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T17:22
2025-11-15T17:22
запорожская область
новые регионы россии
атаки всу
происшествия
евгений балицкий
новости
энергетика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142319893_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_c3f21742c0f1e97bb5168c3219197c1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. 44 тысячи абонентов остались без электроснабжения в Запорожской области после нового удара украинских боевиков по критической инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В субботу при первой атаке ВСУ повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Без света оказались порядка пяти тысяч жителей сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна.Второй удар привел к перебоям в подаче электроэнергии жителям Днепрорудного и близлежащих сел.
запорожская область
новые регионы россии
Новости
запорожская область, новые регионы россии, атаки всу, происшествия, евгений балицкий, новости, энергетика
Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек

В Запорожской области при новой атаке ВСУ обесточены 44 тысячи человек - губернатор

17:22 15.11.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ по Запорожской области. Архивное фото
Последствия атаки ВСУ по Запорожской области. Архивное фото
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. 44 тысячи абонентов остались без электроснабжения в Запорожской области после нового удара украинских боевиков по критической инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В субботу при первой атаке ВСУ повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Без света оказались порядка пяти тысяч жителей сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна.
Второй удар привел к перебоям в подаче электроэнергии жителям Днепрорудного и близлежащих сел.
"Без электроснабжения временно остались около 44 тысяч абонентов. Энергетики занимаются восстановительными работами", - написал он в Telegram.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская областьНовые регионы РоссииАтаки ВСУПроисшествияЕвгений БалицкийНовостиЭнергетика
 
