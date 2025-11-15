https://crimea.ria.ru/20251115/novyy-udar-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-ostavil-bez-sveta-44-tysyachi-chelovek-1150942533.html

Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек

2025-11-15T17:22

2025-11-15T17:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. 44 тысячи абонентов остались без электроснабжения в Запорожской области после нового удара украинских боевиков по критической инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В субботу при первой атаке ВСУ повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Без света оказались порядка пяти тысяч жителей сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна.Второй удар привел к перебоям в подаче электроэнергии жителям Днепрорудного и близлежащих сел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область, новые регионы россии, атаки всу, происшествия, евгений балицкий, новости, энергетика