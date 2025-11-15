https://crimea.ria.ru/20251115/chast-zaporozhskoy-oblasti-obestochena-posle-udara-vsu-1150942369.html

Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ

Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2025

Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ

Около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T16:55

2025-11-15T16:55

2025-11-15T16:55

запорожская область

происшествия

атаки всу

евгений балицкий

энергетика

новости

новые регионы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, ВСУ в субботу нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Повреждения получила подстанция Васильевской РЭС.Он отметил, что на месте работают аварийные бригады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

