Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ
Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ
Около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T16:55
2025-11-15T16:55
запорожская область
происшествия
атаки всу
евгений балицкий
энергетика
новости
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, ВСУ в субботу нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Повреждения получила подстанция Васильевской РЭС.Он отметил, что на месте работают аварийные бригады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
Новости
запорожская область, происшествия, атаки всу, евгений балицкий, энергетика, новости, новые регионы россии
Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ

В Запорожской области после удара по критической инфраструктуре без света 5 тысяч человек

16:55 15.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его данным, ВСУ в субботу нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Повреждения получила подстанция Васильевской РЭС.
"На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна, всего около 5 тысяч абонентов", - написал Балицкий в Telegram.
Он отметил, что на месте работают аварийные бригады.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская областьПроисшествияАтаки ВСУЕвгений БалицкийЭнергетикаНовостиНовые регионы России
 
Лента новостейМолния