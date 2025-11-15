https://crimea.ria.ru/20251115/chast-zaporozhskoy-oblasti-obestochena-posle-udara-vsu-1150942369.html
Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, ВСУ в субботу нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Повреждения получила подстанция Васильевской РЭС.Он отметил, что на месте работают аварийные бригады.
