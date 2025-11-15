https://crimea.ria.ru/20251115/novosti-svo-zelenskiy-poteryal-esche-15-tysyachi-boevikov-1150938887.html
Новости СВО: Зеленский потерял еще 1,5 тысячи боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине, армия киевского режима за сутки потеряла более полутора тысяч боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ."Центр" движется вглубь обороны врагаТолько в ходе продвижения в глубину обороны противника российских подразделений группировки войск "Центр" ВСУ потеряли за сутки около 495 военнослужащих.Поражены живая сила и техника двух механизированных, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, двух пехотных бригад и двух бригад нацгвардии, а также бригады морской пехоты ВСУ, уточнили в Минобороны России.Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР штурмовые группы 2-й армии ВС РФ продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны, подчеркнули в МО РФ."Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта Ровное ДНР. Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецко, – рассказали в Минобороны.Подразделениями "Центра" за сутки нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Русин Яр, Сергеевка, Сухецкое, Артемовка, Красный Кут и Родинское в ДНР, а также в Ивановке и Новопавловке в Днепропетровской области."Восток" освобождает еще один населенный пунктПодразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий за минушие сутки освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области.Всего за сутки, по данным ведомства, ВСУ на данном направлении потеряли более 265 военнослужащих."Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области", – добавили в Минобороны."Запад" срывает контратаки и идет впередПодразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Островское, Шийковка и Богуславка Харьковской области.В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе британской.При этом за сутки российскими бойцами на этом направлении было сорвано две контратаки. Из районов населенных пунктов Кутьковка и Петровка Харьковской области их предприняли подразделения 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии с целью деблокировать окруженные подразделения противника, в результате было уничтожено десять боевиков, рассказали в военном ведомстве,Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника за сутки, по данным МО РФ, составили около 220 военнослужащих."Север" и "Юг" выходят на более выгодные рубежиПодразделения группировки войск "Север", по данным Минобороны, в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. При этом российские подразделения поразили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волфино и Садки Сумской области.Еще 230 военнослужащих армия Украины утратила в ходе боев с подразделениями "Южной" группировки войск, добавили в ведомстве."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Варваровка и Иванополье Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке."Днепр" громит врага в Херсонщине и на ЗапорожьеСогласно данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Днепр" за минувшие сутки поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ – механизированной бригады и бригады береговой обороны.В результате в ходе боев в районах населенных пунктов Орехов в Запорожской области и Приднепровское в Херсонской области противник потерял около 85 военнослужащих, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Яблоково в Запорожской областиПять беспилотников уничтожили над Крымом ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине, армия киевского режима за сутки потеряла более полутора тысяч боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.
"Центр" движется вглубь обороны врага
Только в ходе продвижения в глубину обороны противника российских подразделений группировки войск "Центр" ВСУ потеряли за сутки около 495 военнослужащих.
Поражены живая сила и техника двух механизированных, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, двух пехотных бригад и двух бригад нацгвардии, а также бригады морской пехоты ВСУ, уточнили в Минобороны России.
"В населенном пункте Димитров ДНР подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный. За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих", – обозначили в ведомстве.
Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР штурмовые группы 2-й армии ВС РФ продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны, подчеркнули в МО РФ.
"Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта Ровное ДНР. Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецко, – рассказали в Минобороны.
Подразделениями "Центра" за сутки нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Русин Яр, Сергеевка, Сухецкое, Артемовка, Красный Кут и Родинское в ДНР, а также в Ивановке и Новопавловке в Днепропетровской области.
"Восток" освобождает еще один населенный пункт
Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий за минушие сутки освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области.
Всего за сутки, по данным ведомства, ВСУ на данном направлении потеряли более 265 военнослужащих.
"Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области", – добавили в Минобороны.
"Запад" срывает контратаки и идет вперед
Подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Островское, Шийковка и Богуславка Харьковской области.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника", – уточнили в Минобороны РФ.
В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе британской.
При этом за сутки российскими бойцами на этом направлении было сорвано две контратаки. Из районов населенных пунктов Кутьковка и Петровка Харьковской области их предприняли подразделения 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии с целью деблокировать окруженные подразделения противника, в результате было уничтожено десять боевиков, рассказали в военном ведомстве,
Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника за сутки, по данным МО РФ, составили около 220 военнослужащих.
"Север" и "Юг" выходят на более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Север", по данным Минобороны, в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. При этом российские подразделения поразили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волфино и Садки Сумской области.
"На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Рыбалкино Харьковской области. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих", – уточнили в МО РФ.
Еще 230 военнослужащих армия Украины утратила в ходе боев с подразделениями "Южной" группировки войск, добавили в ведомстве.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Варваровка и Иванополье Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке.
"Днепр" громит врага в Херсонщине и на Запорожье
Согласно данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Днепр" за минувшие сутки поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ – механизированной бригады и бригады береговой обороны.
В результате в ходе боев в районах населенных пунктов Орехов в Запорожской области и Приднепровское в Херсонской области противник потерял около 85 военнослужащих, уточнили в ведомстве.
