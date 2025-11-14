Рейтинг@Mail.ru
Пять беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Пять беспилотников уничтожили над Крымом
Пять беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Пять беспилотников уничтожили над Крымом
За три часа над Крымом сбили еще пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T23:29
2025-11-14T23:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. За три часа над Крымом сбили еще пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Днем в пятницу над Крымом сбили два беспилотника. Кроме того, ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении ночной атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.Вечером над Крымом уничтожили один вражеский дрон, а над акваторией Черного моря – три БПЛА.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.Кроме того, в Воронежской области при атаке вражеских дронов было повреждено вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции. По данным губернатора региона Александра Гусева, в автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пять беспилотников уничтожили над Крымом

Над Крымом сбили пять беспилотников - Минобороны

23:29 14.11.2025 (обновлено: 23:37 14.11.2025)
 
Работа ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. За три часа над Крымом сбили еще пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Днем в пятницу над Крымом сбили два беспилотника. Кроме того, ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении ночной атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.
Вечером над Крымом уничтожили один вражеский дрон, а над акваторией Черного моря – три БПЛА.
В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.
Кроме того, в Воронежской области при атаке вражеских дронов было повреждено вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции. По данным губернатора региона Александра Гусева, в автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.
