Армия России освободила Яблоково в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Армия России освободила Яблоково в Запорожской области
Армия России освободила Яблоково в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Армия России освободила Яблоково в Запорожской области
Российская армия взяла под контроль населённый пункт Яблоково в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль населённый пункт Яблоково в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Ранее российские военные освободили за сутки Орестополь в Днепропетровской области, а также зачистили населенный пункт Рог у Красноармейска в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России освободила Яблоково в Запорожской области

Армия России освободила Яблоково в Запорожской области - Минобороны

12:05 15.11.2025 (обновлено: 12:14 15.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль населённый пункт Яблоково в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области", - говорится в сообщении.
Ранее российские военные освободили за сутки Орестополь в Днепропетровской области, а также зачистили населенный пункт Рог у Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
