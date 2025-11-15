https://crimea.ria.ru/20251115/armiya-rossii-osvobodila-yablokovo-v-zaporozhskoy-oblasti-1150938325.html
Армия России освободила Яблоково в Запорожской области
2025-11-15T12:05
2025-11-15T12:05
2025-11-15T12:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль населённый пункт Яблоково в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Ранее российские военные освободили за сутки Орестополь в Днепропетровской области, а также зачистили населенный пункт Рог у Красноармейска в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
