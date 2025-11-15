https://crimea.ria.ru/20251115/avtobus-vletel-v-oporu-mosta-v-chelyabinske--raneny-sem-passazhirov-1150943542.html

Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров

Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров - РИА Новости Крым, 15.11.2025

Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров

Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 15.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.По данным регионального Следкома, ДТП произошло в субботу вечером. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся", - уточнили в СК.Накануне в Пермском крае грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

