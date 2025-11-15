https://crimea.ria.ru/20251115/avtobus-vletel-v-oporu-mosta-v-chelyabinske--raneny-sem-passazhirov-1150943542.html
Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T18:24
2025-11-15T18:24
2025-11-15T18:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.По данным регионального Следкома, ДТП произошло в субботу вечером. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся", - уточнили в СК.Накануне в Пермском крае грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:24 15.11.2025 (обновлено: 18:28 15.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"На месте массового ДТП с автобусом сегодня работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим незамедлительно оказана медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны", - говорится в сообщении.
По данным регионального Следкома, ДТП произошло в субботу вечером.
"Водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста, расположенного на улице Рождественского в городе Челябинске, в результате чего пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся", - уточнили в СК.
Накануне в Пермском крае грузовик столкнулся с микроавтобусом
, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок.
