Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T18:24
2025-11-15T18:28
челябинская область
челябинск
дтп
происшествия
новости
транспорт
общественный транспорт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.По данным регионального Следкома, ДТП произошло в субботу вечером. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся", - уточнили в СК.Накануне в Пермском крае грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок.
челябинская область
челябинск
челябинская область, челябинск, дтп, происшествия, новости, транспорт, общественный транспорт, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров

В Челябинске при столкновении автобуса с опорой моста ранены 12 человек – СК

18:24 15.11.2025 (обновлено: 18:28 15.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"На месте массового ДТП с автобусом сегодня работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим незамедлительно оказана медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны", - говорится в сообщении.
По данным регионального Следкома, ДТП произошло в субботу вечером.
"Водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста, расположенного на улице Рождественского в городе Челябинске, в результате чего пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся", - уточнили в СК.
Накануне в Пермском крае грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок.
