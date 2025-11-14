Рейтинг@Mail.ru
Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут
Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут
В работе десяти управляющих компаний Керчи выявлены нарушения после начала отопительного сезона. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк по... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T20:30
2025-11-14T20:30
крым
керчь
олег каторгин
юрий гоцанюк
городская среда
новости крыма
штрафы
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
благоустройство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150933210_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f9498c044962194f5f33565cffdc4a0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В работе десяти управляющих компаний Керчи выявлены нарушения после начала отопительного сезона. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам встречи с главой администрации Керчи Олегом Каторгиным.По словам председателя Совмина, в ходе встречи обсуждался ряд проблемных вопросов, включая обращения жителей по поводу начала отопительного сезона и задержек с подачей тепла в многоквартирные дома и устранения аварийных ситуаций.Также Гоцанюк и Каторгин обсудили ход благоустройства городской среды. До конца года в городе планируется завершить благоустройство 33 дворов и трех общественных территорий. Кроме того, завершится ремонт 32 дорог общей протяженностью 18 километров.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций будут штрафовать на 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов. По словам руководителя региона, данная практика будет апробирована в Симферополе, а затем введена в других муниципальных образованиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, керчь, олег каторгин, юрий гоцанюк, городская среда, новости крыма, штрафы, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, благоустройство
Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут

Десять управляющих компаний в Керчи будут наказаны за некачественную работу – власти

20:30 14.11.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаЖилые дома в Керчи
Жилые дома в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В работе десяти управляющих компаний Керчи выявлены нарушения после начала отопительного сезона. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам встречи с главой администрации Керчи Олегом Каторгиным.
По словам председателя Совмина, в ходе встречи обсуждался ряд проблемных вопросов, включая обращения жителей по поводу начала отопительного сезона и задержек с подачей тепла в многоквартирные дома и устранения аварийных ситуаций.
"По итогам мониторинга поступивших обращений выявлены нарушения в работе десяти управляющих организаций, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Информация передана в инспекцию по жилищному надзору Республики Крым. После проведения проверки, в отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Также Гоцанюк и Каторгин обсудили ход благоустройства городской среды. До конца года в городе планируется завершить благоустройство 33 дворов и трех общественных территорий. Кроме того, завершится ремонт 32 дорог общей протяженностью 18 километров.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций будут штрафовать на 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов. По словам руководителя региона, данная практика будет апробирована в Симферополе, а затем введена в других муниципальных образованиях.
КрымКерчьОлег КаторгинЮрий ГоцанюкГородская средаНовости КрымаШтрафыОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезонБлагоустройство
 
