Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут

Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В работе десяти управляющих компаний Керчи выявлены нарушения после начала отопительного сезона. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам встречи с главой администрации Керчи Олегом Каторгиным.По словам председателя Совмина, в ходе встречи обсуждался ряд проблемных вопросов, включая обращения жителей по поводу начала отопительного сезона и задержек с подачей тепла в многоквартирные дома и устранения аварийных ситуаций.Также Гоцанюк и Каторгин обсудили ход благоустройства городской среды. До конца года в городе планируется завершить благоустройство 33 дворов и трех общественных территорий. Кроме того, завершится ремонт 32 дорог общей протяженностью 18 километров.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций будут штрафовать на 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов. По словам руководителя региона, данная практика будет апробирована в Симферополе, а затем введена в других муниципальных образованиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

