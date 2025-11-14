Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут
Десять управляющих компаний в Керчи будут наказаны за некачественную работу – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В работе десяти управляющих компаний Керчи выявлены нарушения после начала отопительного сезона. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам встречи с главой администрации Керчи Олегом Каторгиным.
По словам председателя Совмина, в ходе встречи обсуждался ряд проблемных вопросов, включая обращения жителей по поводу начала отопительного сезона и задержек с подачей тепла в многоквартирные дома и устранения аварийных ситуаций.
"По итогам мониторинга поступивших обращений выявлены нарушения в работе десяти управляющих организаций, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Информация передана в инспекцию по жилищному надзору Республики Крым. После проведения проверки, в отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Также Гоцанюк и Каторгин обсудили ход благоустройства городской среды. До конца года в городе планируется завершить благоустройство 33 дворов и трех общественных территорий. Кроме того, завершится ремонт 32 дорог общей протяженностью 18 километров.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций будут штрафовать на 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов. По словам руководителя региона, данная практика будет апробирована в Симферополе, а затем введена в других муниципальных образованиях.
