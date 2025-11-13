https://crimea.ria.ru/20251113/v-krymu-vvodyat-shtrafy-dlya-glav-upravlyayuschikh-kompaniy-1150888610.html

В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний

В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний - РИА Новости Крым, 13.11.2025

В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний

Руководителям управляющих компаний Крыма грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T18:13

2025-11-13T18:13

2025-11-13T18:14

крым

сергей аксенов

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110189/12/1101891226_0:650:1353:1411_1920x0_80_0_0_a12821ebd4d6cc1c65b165bb81097e1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Руководителям управляющих компаний Крыма грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что от крымчан, проживающих в многоквартирных домах, продолжает поступать большое количество жалоб на работу управляющих организаций. При этом зачастую какая-либо обратная связь с людьми отсутствует, а зачастую различные организации и компании "отфутболивают" заявителя, перекладывая проблему друг на друга.Аксенов обратил внимание ответственных руководителей, что в течение трех дней после обращения жителя в управляющую или ресурсоснабжающую организацию должны быть приняты меры по устранению проблемы. Либо гражданина необходимо проинформировать о том, кто ознакомился с ситуацией на месте, кто отвечает за эту работу и в какие сроки она будет выполнена.По словам руководителя региона, данная практика будет апробирована в Симферополе, а затем введена в других муниципальных образованиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма