В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
13.11.2025
В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
Руководителям управляющих компаний Крыма грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T18:13
2025-11-13T18:13
2025-11-13T18:14
В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
Главы управляющих компаний заплатят штрафы в 50 тысяч рублей за плохую работу – Аксенов
18:13 13.11.2025 (обновлено: 18:14 13.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Руководителям управляющих компаний Крыма грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что от крымчан, проживающих в многоквартирных домах, продолжает поступать большое количество жалоб на работу управляющих организаций. При этом зачастую какая-либо обратная связь с людьми отсутствует, а зачастую различные организации и компании "отфутболивают" заявителя, перекладывая проблему друг на друга.
Аксенов обратил внимание ответственных руководителей, что в течение трех дней после обращения жителя в управляющую или ресурсоснабжающую организацию должны быть приняты меры по устранению проблемы. Либо гражданина необходимо проинформировать о том, кто ознакомился с ситуацией на месте, кто отвечает за эту работу и в какие сроки она будет выполнена.
"В случае непринятия мер реагирования руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - написал он в Telegram.
По словам руководителя региона, данная практика будет апробирована в Симферополе, а затем введена в других муниципальных образованиях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.