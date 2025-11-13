Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
2025-11-13T18:13
2025-11-13T18:14
крым
сергей аксенов
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Руководителям управляющих компаний Крыма грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что от крымчан, проживающих в многоквартирных домах, продолжает поступать большое количество жалоб на работу управляющих организаций. При этом зачастую какая-либо обратная связь с людьми отсутствует, а зачастую различные организации и компании "отфутболивают" заявителя, перекладывая проблему друг на друга.Аксенов обратил внимание ответственных руководителей, что в течение трех дней после обращения жителя в управляющую или ресурсоснабжающую организацию должны быть приняты меры по устранению проблемы. Либо гражданина необходимо проинформировать о том, кто ознакомился с ситуацией на месте, кто отвечает за эту работу и в какие сроки она будет выполнена.По словам руководителя региона, данная практика будет апробирована в Симферополе, а затем введена в других муниципальных образованиях.
крым, сергей аксенов, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний

Главы управляющих компаний заплатят штрафы в 50 тысяч рублей за плохую работу – Аксенов

18:13 13.11.2025 (обновлено: 18:14 13.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Руководителям управляющих компаний Крыма грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что от крымчан, проживающих в многоквартирных домах, продолжает поступать большое количество жалоб на работу управляющих организаций. При этом зачастую какая-либо обратная связь с людьми отсутствует, а зачастую различные организации и компании "отфутболивают" заявителя, перекладывая проблему друг на друга.
Аксенов обратил внимание ответственных руководителей, что в течение трех дней после обращения жителя в управляющую или ресурсоснабжающую организацию должны быть приняты меры по устранению проблемы. Либо гражданина необходимо проинформировать о том, кто ознакомился с ситуацией на месте, кто отвечает за эту работу и в какие сроки она будет выполнена.

"В случае непринятия мер реагирования руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - написал он в Telegram.

По словам руководителя региона, данная практика будет апробирована в Симферополе, а затем введена в других муниципальных образованиях.
Лента новостейМолния