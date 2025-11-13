https://crimea.ria.ru/20251113/reyd-v-sevastopole-zakryt-1150883617.html
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T16:50
2025-11-13T16:50
2025-11-13T16:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе закрыт
Морской транспорт в Севастополе остановлен
16:50 13.11.2025