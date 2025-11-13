Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-11-13T16:50
2025-11-13T16:52
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
северная сторона
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, северная сторона, паромы и катера в севастополе
Рейд в Севастополе закрыт

Морской транспорт в Севастополе остановлен

16:50 13.11.2025 (обновлено: 16:52 13.11.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортБезопасность Республики Крым и СевастополяСеверная сторонаПаромы и катера в Севастополе
 
