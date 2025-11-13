24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

https://crimea.ria.ru/20251113/24-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1150857776.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на четверг сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России за ночь были ликвидированы 130 дронов ВСУ.17 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, семь – над Крымом, по 32 дрона – над Курской и Белгородской областями, 20 – над Воронежской областью, шесть – над Орловской, пять – над Краснодарским краем, четыре – над Тамбовской областью, три – над Ростовской, два – над Брянской и по одному беспилотнику над Тульской областью и Московским регионом.

