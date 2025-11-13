Рейтинг@Mail.ru
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 13.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251113/24-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1150857776.html
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 13.11.2025
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Российские средства ПВО в ночь на четверг сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России за ночь
2025-11-13T08:13
2025-11-13T08:21
новости крыма
крым
черное море
курская область
белгородская область
воронежская область
орловская область
краснодарский край
тамбовская область
ростовская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на четверг сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России за ночь были ликвидированы 130 дронов ВСУ.17 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, семь – над Крымом, по 32 дрона – над Курской и Белгородской областями, 20 – над Воронежской областью, шесть – над Орловской, пять – над Краснодарским краем, четыре – над Тамбовской областью, три – над Ростовской, два – над Брянской и по одному беспилотнику над Тульской областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
курская область
белгородская область
воронежская область
орловская область
краснодарский край
тамбовская область
ростовская область
брянская область
тульская область
московская область
новости крыма, крым, черное море, курская область, белгородская область, воронежская область, орловская область, краснодарский край, тамбовская область, ростовская область, брянская область, тульская область, московская область, пво, новости, беспилотник (бпла, дрон)
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника

08:13 13.11.2025 (обновлено: 08:21 13.11.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на четверг сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России за ночь были ликвидированы 130 дронов ВСУ.
"В период с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
17 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, семь – над Крымом, по 32 дрона – над Курской и Белгородской областями, 20 – над Воронежской областью, шесть – над Орловской, пять – над Краснодарским краем, четыре – над Тамбовской областью, три – над Ростовской, два – над Брянской и по одному беспилотнику над Тульской областью и Московским регионом.
ПВО
07:52
ВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор
 
Новости Крыма Крым Черное море Курская область Белгородская область Воронежская область Орловская область Краснодарский край Тамбовская область Ростовская область Брянская область Тульская область Московская область ПВО Новости Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
