ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно - РИА Новости Крым, 11.11.2025
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно
Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на промышленное предприятие в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T18:24
2025-11-11T18:28
оренбургская область
оренбург
евгений солнцев
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на промышленное предприятие в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.Солнцев уточнил, что на данный момент в регионе отменили опасность атаки БПЛА, а также завершили план "Ковер" в Орске.В ночь на вторник средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России были ликвидированы 37 дронов ВСУ. Днем отражена еще одна попытка воздушной атаки: один БПЛА был ликвидирован над акваторией Черного моря, два – над Саратовской областью и еще один – над Оренбургской, перечислили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
оренбургская область
оренбург
Новости
оренбургская область, оренбург, евгений солнцев, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно

В Оренбургской области при атаке ВСУ по промышленному предприятию ранен один человек

18:24 11.11.2025 (обновлено: 18:28 11.11.2025)
 
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на промышленное предприятие в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
"В результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия в регионе пострадал один человек. В данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы здоровью и жизни нет", - сообщил он в Telegram.
Солнцев уточнил, что на данный момент в регионе отменили опасность атаки БПЛА, а также завершили план "Ковер" в Орске.
В ночь на вторник средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России были ликвидированы 37 дронов ВСУ. Днем отражена еще одна попытка воздушной атаки: один БПЛА был ликвидирован над акваторией Черного моря, два – над Саратовской областью и еще один – над Оренбургской, перечислили в Минобороны.
Оренбургская областьОренбургЕвгений СолнцевАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
