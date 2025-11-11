ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно

https://crimea.ria.ru/20251111/vsu-atakovali-promyshlennoe-predpriyatie-v-orenburge--chto-izvestno-1150823552.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на промышленное предприятие в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.Солнцев уточнил, что на данный момент в регионе отменили опасность атаки БПЛА, а также завершили план "Ковер" в Орске.В ночь на вторник средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России были ликвидированы 37 дронов ВСУ. Днем отражена еще одна попытка воздушной атаки: один БПЛА был ликвидирован над акваторией Черного моря, два – над Саратовской областью и еще один – над Оренбургской, перечислили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

