https://crimea.ria.ru/20251111/13-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1150792748.html

13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.11.2025

13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Российские средства ПВО в ночь на вторник сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России были... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T07:22

2025-11-11T07:22

2025-11-11T07:47

новости крыма

крым

черное море

саратовская область

орловская область

липецкая область

ростовская область

брянская область

воронежская область

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на вторник сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России были ликвидированы 37 дронов ВСУ.10 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом, три – над акваторией Черного моря, восемь – над Саратовской областью, семь – над Орловской, по три – над Липецкой и Ростовской областями, по одному – над Брянской, Воронежской и Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251110/v-rossii-testiruyut-blokirovku-sim-kart--u-kogo-ne-budet-svyazi-1150789666.html

крым

черное море

саратовская область

орловская область

липецкая область

ростовская область

брянская область

воронежская область

калужская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, черное море, саратовская область, орловская область, липецкая область, ростовская область, брянская область, воронежская область, калужская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)