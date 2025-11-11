Рейтинг@Mail.ru
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.11.2025
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.11.2025
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Российские средства ПВО в ночь на вторник сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России были... РИА Новости Крым, 11.11.2025
новости крыма
крым
черное море
саратовская область
орловская область
липецкая область
ростовская область
брянская область
воронежская область
калужская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на вторник сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России были ликвидированы 37 дронов ВСУ.10 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом, три – над акваторией Черного моря, восемь – над Саратовской областью, семь – над Орловской, по три – над Липецкой и Ростовской областями, по одному – над Брянской, Воронежской и Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
саратовская область
орловская область
липецкая область
ростовская область
брянская область
воронежская область
калужская область
новости крыма, крым, черное море, саратовская область, орловская область, липецкая область, ростовская область, брянская область, воронежская область, калужская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на вторник сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России были ликвидированы 37 дронов ВСУ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
10 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом, три – над акваторией Черного моря, восемь – над Саратовской областью, семь – над Орловской, по три – над Липецкой и Ростовской областями, по одному – над Брянской, Воронежской и Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.
Новости КрымаКрымЧерное мореСаратовская областьОрловская областьЛипецкая областьРостовская областьБрянская областьВоронежская областьКалужская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
Лента новостейМолния