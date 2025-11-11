https://crimea.ria.ru/20251111/13-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1150792748.html
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
2025-11-11T07:22
2025-11-11T07:22
2025-11-11T07:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на вторник сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России были ликвидированы 37 дронов ВСУ.10 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом, три – над акваторией Черного моря, восемь – над Саратовской областью, семь – над Орловской, по три – над Липецкой и Ростовской областями, по одному – над Брянской, Воронежской и Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
