Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз
Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз
Тепловоз с полувагоном сошли с рельсов на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области, пострадавших нет. По факту происшествия начата проверка, сообщила... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T17:14
2025-11-10T17:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Тепловоз с полувагоном сошли с рельсов на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области, пострадавших нет. По факту происшествия начата проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура."По предварительным данным, 10 ноября на подъездных путях железнодорожной станции Волховстрой-1 при подготовке к маневровым работам произошел сход тепловоза в сцепке с порожним полувагоном без опрокидывания. Пострадавших нет", – говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что график движения поездов не нарушен.Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте работает Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Причины и обстоятельства устанавливаются.Как сообщалось, в ночь на 10 ноября четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области, в результате инцидента были задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов.
Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз

В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов

17:14 10.11.2025
 
© Северо-Западная транспортная прокуратураСход тепловоза на путях в Ленинградской области
Сход тепловоза на путях в Ленинградской области
© Северо-Западная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Тепловоз с полувагоном сошли с рельсов на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области, пострадавших нет. По факту происшествия начата проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 10 ноября на подъездных путях железнодорожной станции Волховстрой-1 при подготовке к маневровым работам произошел сход тепловоза в сцепке с порожним полувагоном без опрокидывания. Пострадавших нет", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что график движения поездов не нарушен.
Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте работает Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Причины и обстоятельства устанавливаются.
Как сообщалось, в ночь на 10 ноября четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области, в результате инцидента были задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния