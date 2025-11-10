https://crimea.ria.ru/20251110/vtoroe-chp-za-sutki-v-leningradskoy-oblasti-soshel-s-relsov-teplovoz-1150785734.html

Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз

2025-11-10T17:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Тепловоз с полувагоном сошли с рельсов на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области, пострадавших нет. По факту происшествия начата проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура."По предварительным данным, 10 ноября на подъездных путях железнодорожной станции Волховстрой-1 при подготовке к маневровым работам произошел сход тепловоза в сцепке с порожним полувагоном без опрокидывания. Пострадавших нет", – говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что график движения поездов не нарушен.Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте работает Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Причины и обстоятельства устанавливаются.Как сообщалось, в ночь на 10 ноября четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области, в результате инцидента были задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

