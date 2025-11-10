Рейтинг@Mail.ru
Четыре вагона сошли с рельсов в Ленинградской области
Четыре вагона сошли с рельсов в Ленинградской области
2025-11-10T07:17
2025-11-10T07:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области, задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:17 10.11.2025
 
© Северо-Западная транспортная прокуратураЧетыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области
Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области
© Северо-Западная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области, задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
"По предварительным данным, 10 ноября ночью на железнодорожной станции Янега произошел сход четырех грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания", - говорится в сообщении.
Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор.
Лента новостейМолния