Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца

Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца

Крым несомненно является частью России и в перспективе мог бы заинтересовать американских инвесторов, однако мирному сотрудничеству мешает политика США. Такое... РИА Новости Крым, 07.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крым несомненно является частью России и в перспективе мог бы заинтересовать американских инвесторов, однако мирному сотрудничеству мешает политика США. Такое мнение выразил американский блогер Джексон Хинкл на полях Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.Он также отметил, что рядовые американцы не знают, что такое Крым или имеют неправильное представление о полуострове из-за пропаганды западных СМИ. В перспективе полуостров мог бы быть интересен американским инвесторам, однако политики в США не настроены на мирное сотрудничество."Это прекрасная земля, это, конечно, побережье, есть возможность для развития индустрии развлечений, инфраструктуры. Но я думаю, что они слишком напуганы. Они бы предпочли захватить Крым военным путем, вместо того чтобы объединиться в хорошей кооперации и делать хороший бизнес", – считает американский гость.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые русские: иностранцы в Крыму"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноградЭто прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России

