Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца
Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца
Крым несомненно является частью России и в перспективе мог бы заинтересовать американских инвесторов, однако мирному сотрудничеству мешает политика США. Такое... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T06:05
2025-11-07T06:05
новости
мнения
крым
новости крыма
россия
сша
политика
ялтинский международный форум
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крым несомненно является частью России и в перспективе мог бы заинтересовать американских инвесторов, однако мирному сотрудничеству мешает политика США. Такое мнение выразил американский блогер Джексон Хинкл на полях Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.Он также отметил, что рядовые американцы не знают, что такое Крым или имеют неправильное представление о полуострове из-за пропаганды западных СМИ. В перспективе полуостров мог бы быть интересен американским инвесторам, однако политики в США не настроены на мирное сотрудничество."Это прекрасная земля, это, конечно, побережье, есть возможность для развития индустрии развлечений, инфраструктуры. Но я думаю, что они слишком напуганы. Они бы предпочли захватить Крым военным путем, вместо того чтобы объединиться в хорошей кооперации и делать хороший бизнес", – считает американский гость.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца

Российский Крым мог бы заинтересовать американских инвесторов – блогер из США

06:05 07.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крым несомненно является частью России и в перспективе мог бы заинтересовать американских инвесторов, однако мирному сотрудничеству мешает политика США. Такое мнение выразил американский блогер Джексон Хинкл на полях Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.
"Исторически Крым – часть России. Исторически Россия имеет важные военные базы в Крыму, ну и, главное, люди там чувствуют себя русскими. Правда в том, что в 2014 году люди сами решили, что являются частью России, и это все, что имеет значение. Если украинцы хотят играть в эту игру, говоря, что территория была украинской, то давайте вернем Украину к монголам", – сказал Хинкл.
Он также отметил, что рядовые американцы не знают, что такое Крым или имеют неправильное представление о полуострове из-за пропаганды западных СМИ. В перспективе полуостров мог бы быть интересен американским инвесторам, однако политики в США не настроены на мирное сотрудничество.
"Это прекрасная земля, это, конечно, побережье, есть возможность для развития индустрии развлечений, инфраструктуры. Но я думаю, что они слишком напуганы. Они бы предпочли захватить Крым военным путем, вместо того чтобы объединиться в хорошей кооперации и делать хороший бизнес", – считает американский гость.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
