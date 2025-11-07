Рейтинг@Mail.ru
Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет - РИА Новости Крым, 07.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251107/delo-o-pokushenii-na-glavu-zaporozhskoy-oblasti--figurantu-dali-10-let-1150722566.html
Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
Фигурант по делу о попытке взорвать автомобиль российских военных и главы Запорожской области отправится в колонию строго режима на 10 лет, сообщает в среду... РИА Новости Крым, 07.11.2025
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
севастополь
покушение
теракт
закон и право
приговор
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Фигурант по делу о попытке взорвать автомобиль российских военных и главы Запорожской области отправится в колонию строго режима на 10 лет, сообщает в среду пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Вступил в силу приговор суда гражданину Украины 1964 года рождения, задержанному сотрудниками Федеральной службой безопасности Российской Федерации за подготовку по заданию спецслужб Украины террористических актов", – сказано в сообщении.Мужчину задержали в Севастополе сотрудники УФСБ, дело было открыто по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.Ранее Южный окружной военный суд приговорил фигуранта к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 300 000 рублей. Апелляционные инстанции оставили приговор суда без изменений.
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, покушение, теракт, закон и право, приговор, новости крыма, видео
Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет

Фигурант по делу о попытке взорвать авто главы Запорожской области получил 10 лет – ФСБ

12:03 07.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Фигурант по делу о попытке взорвать автомобиль российских военных и главы Запорожской области отправится в колонию строго режима на 10 лет, сообщает в среду пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Вступил в силу приговор суда гражданину Украины 1964 года рождения, задержанному сотрудниками Федеральной службой безопасности Российской Федерации за подготовку по заданию спецслужб Украины террористических актов", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, подсудимый, находясь в Севастополе, получил от куратора из Сил специальных операций вооруженных сил Украины координаты схрона с самодельными взрывными устройствами и должен был взорвать автомобиль военнослужащих Российской Федерации и главы Запорожской области.
Мужчину задержали в Севастополе сотрудники УФСБ, дело было открыто по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил фигуранта к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 300 000 рублей. Апелляционные инстанции оставили приговор суда без изменений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области
Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
 
