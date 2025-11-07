https://crimea.ria.ru/20251107/delo-o-pokushenii-na-glavu-zaporozhskoy-oblasti--figurantu-dali-10-let-1150722566.html
Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
Фигурант по делу о попытке взорвать автомобиль российских военных и главы Запорожской области отправится в колонию строго режима на 10 лет, сообщает в среду... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T12:03
2025-11-07T12:03
2025-11-07T12:03
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
севастополь
покушение
теракт
закон и право
приговор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150722696_0:24:1188:692_1920x0_80_0_0_30a22a712e4de3f336480b7b5da44739.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Фигурант по делу о попытке взорвать автомобиль российских военных и главы Запорожской области отправится в колонию строго режима на 10 лет, сообщает в среду пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Вступил в силу приговор суда гражданину Украины 1964 года рождения, задержанному сотрудниками Федеральной службой безопасности Российской Федерации за подготовку по заданию спецслужб Украины террористических актов", – сказано в сообщении.Мужчину задержали в Севастополе сотрудники УФСБ, дело было открыто по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.Ранее Южный окружной военный суд приговорил фигуранта к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 300 000 рублей. Апелляционные инстанции оставили приговор суда без изменений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полицииАгент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской областиСтали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150722696_118:0:1070:714_1920x0_80_0_0_ecb59611b78370599eb64d0453688f86.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, покушение, теракт, закон и право, приговор, новости крыма, видео
Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
Фигурант по делу о попытке взорвать авто главы Запорожской области получил 10 лет – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Фигурант по делу о попытке взорвать автомобиль российских военных и главы Запорожской области отправится в колонию строго режима на 10 лет, сообщает в среду пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Вступил в силу приговор суда гражданину Украины 1964 года рождения, задержанному сотрудниками Федеральной службой безопасности Российской Федерации за подготовку по заданию спецслужб Украины террористических актов", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, подсудимый, находясь в Севастополе, получил от куратора из Сил специальных операций вооруженных сил Украины координаты схрона с самодельными взрывными устройствами и должен был взорвать автомобиль военнослужащих Российской Федерации и главы Запорожской области.
Мужчину задержали в Севастополе сотрудники УФСБ, дело было открыто по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил фигуранта к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 300 000 рублей. Апелляционные инстанции оставили приговор суда без изменений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: