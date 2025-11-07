https://crimea.ria.ru/20251107/delo-o-pokushenii-na-glavu-zaporozhskoy-oblasti--figurantu-dali-10-let-1150722566.html

Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Фигурант по делу о попытке взорвать автомобиль российских военных и главы Запорожской области отправится в колонию строго режима на 10 лет, сообщает в среду пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Вступил в силу приговор суда гражданину Украины 1964 года рождения, задержанному сотрудниками Федеральной службой безопасности Российской Федерации за подготовку по заданию спецслужб Украины террористических актов", – сказано в сообщении.Мужчину задержали в Севастополе сотрудники УФСБ, дело было открыто по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.Ранее Южный окружной военный суд приговорил фигуранта к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 300 000 рублей. Апелляционные инстанции оставили приговор суда без изменений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полицииАгент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской областиСтали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя

