Рейтинг@Mail.ru
Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250602/agent-sbu-poluchil-pozhiznennyy-srok-za-terakty-v-zaporozhskoy-oblasti-1146893672.html
Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области
Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области
Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению члена террористического сообщества, который по заданию СБУ в 2022-2023 годах совершил серию... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T20:50
2025-06-02T20:50
запорожская область
антитеррор
теракт
мелитопольский район
мелитополь
южный окружной военный суд
приговор
суд
правосудие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению члена террористического сообщества, который по заданию СБУ в 2022-2023 годах совершил серию терактов в Мелитополе, в результате одного из них погиб директор муниципального предприятия города. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным следствия, в июне 2022 года житель Запорожской области установил сотрудничество с сотрудником СБУ, после чего добровольно вступил в созданное ранее этим сотрудником украинской спецслужбы террористическое сообщество. К участию в нем злоумышленник также привлек свою мать и сожительницу.Сотрудник СБУ поручил своему подопечному совершить теракт на Мелитопольской железной дороге. С этой целью мужчина вместе с сожительницей изготовили самодельное взрывное устройство. Через некоторое время злоумышленник заложил бомбу в вырытое углубление между шпалами железнодорожной колеи и привел в боевую готовность, чтобы потом дистанционно подорвать. Осуществить теракт у него не получилось, так как СВУ своевременно обнаружил железнодорожный обходчик. Бомбу впоследствии обезвредили сотрудники Росгварди.Спустя некоторое время мужчина извлек из тайника мину, которую вместе с детонатором, пультом и приемником хранил у себя в гараже. На этот раз мишенью был начальник железнодорожной станции. Террорист заложил мину рядом с забором его дома. Когда потерпевший вышел, злоумышленник дистанционно взорвал мину. Потерпевший, к счастью, не пострадал.Еще один теракт злоумышленник совершил в марте 2023 года в отношении директора муниципального предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Мелитополя. Он заложил самодельную бомбу в автомобиль руководителя предприятия и привел ее в действие, когда в машине находились жертва и его знакомая. В результате глава предприятия скончался, а его знакомая получила телесные повреждения.Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористовДвух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаБыл стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам
запорожская область
мелитопольский район
мелитополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2452cccf3147c9dcf5b63735c699875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, антитеррор, теракт, мелитопольский район, мелитополь, южный окружной военный суд, приговор, суд, правосудие, новости
Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области

Житель Запорожской области получил пожизненный срок за теракты в Мелитополе по заданию СБУ

20:50 02.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению члена террористического сообщества, который по заданию СБУ в 2022-2023 годах совершил серию терактов в Мелитополе, в результате одного из них погиб директор муниципального предприятия города. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, в июне 2022 года житель Запорожской области установил сотрудничество с сотрудником СБУ, после чего добровольно вступил в созданное ранее этим сотрудником украинской спецслужбы террористическое сообщество. К участию в нем злоумышленник также привлек свою мать и сожительницу.
Сотрудник СБУ поручил своему подопечному совершить теракт на Мелитопольской железной дороге. С этой целью мужчина вместе с сожительницей изготовили самодельное взрывное устройство. Через некоторое время злоумышленник заложил бомбу в вырытое углубление между шпалами железнодорожной колеи и привел в боевую готовность, чтобы потом дистанционно подорвать. Осуществить теракт у него не получилось, так как СВУ своевременно обнаружил железнодорожный обходчик. Бомбу впоследствии обезвредили сотрудники Росгварди.
Спустя некоторое время мужчина извлек из тайника мину, которую вместе с детонатором, пультом и приемником хранил у себя в гараже. На этот раз мишенью был начальник железнодорожной станции. Террорист заложил мину рядом с забором его дома. Когда потерпевший вышел, злоумышленник дистанционно взорвал мину. Потерпевший, к счастью, не пострадал.
Подобным способом террорист впоследствии пытался ликвидировать уполномоченного главу военно-гражданской администрации Мелитополя. В результате подрыва чиновник получил многочисленные ранения.
Еще один теракт злоумышленник совершил в марте 2023 года в отношении директора муниципального предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Мелитополя. Он заложил самодельную бомбу в автомобиль руководителя предприятия и привел ее в действие, когда в машине находились жертва и его знакомая. В результате глава предприятия скончался, а его знакомая получила телесные повреждения.
Согласно приговору суда, обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы, с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, и штрафу в размере 900 тысяч рублей. Его мать получила 22 года колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей, сожительница террориста – 20 лет лишения свободы и штраф в 550 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов
Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта
Был стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам
 
Запорожская областьАнтитеррорТерактМелитопольский районМелитопольЮжный окружной военный судПриговорСудПравосудиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области
20:37"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение
20:21Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва
19:44Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
19:22В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском
19:06Сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026
18:52Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму
18:43Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной
18:35Устроено шоу: Мединский сделал заявление о возвращении украинских детей
18:14Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня
17:58Что содержит российский меморандум о мире
17:50Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме
17:45Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое
17:32РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"
17:27Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат
17:19Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещей
16:52В Крыму турист сорвался с горы Сокол
16:14В Севастополе начали работать эвакуаторы
16:03Министр обороны США получал сводки о диверсиях Украины в России - СМИ
15:29Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей
Лента новостейМолния