https://crimea.ria.ru/20250602/agent-sbu-poluchil-pozhiznennyy-srok-za-terakty-v-zaporozhskoy-oblasti-1146893672.html

Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области

Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению члена террористического сообщества, который по заданию СБУ в 2022-2023 годах совершил серию... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T20:50

2025-06-02T20:50

2025-06-02T20:50

запорожская область

антитеррор

теракт

мелитопольский район

мелитополь

южный окружной военный суд

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению члена террористического сообщества, который по заданию СБУ в 2022-2023 годах совершил серию терактов в Мелитополе, в результате одного из них погиб директор муниципального предприятия города. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным следствия, в июне 2022 года житель Запорожской области установил сотрудничество с сотрудником СБУ, после чего добровольно вступил в созданное ранее этим сотрудником украинской спецслужбы террористическое сообщество. К участию в нем злоумышленник также привлек свою мать и сожительницу.Сотрудник СБУ поручил своему подопечному совершить теракт на Мелитопольской железной дороге. С этой целью мужчина вместе с сожительницей изготовили самодельное взрывное устройство. Через некоторое время злоумышленник заложил бомбу в вырытое углубление между шпалами железнодорожной колеи и привел в боевую готовность, чтобы потом дистанционно подорвать. Осуществить теракт у него не получилось, так как СВУ своевременно обнаружил железнодорожный обходчик. Бомбу впоследствии обезвредили сотрудники Росгварди.Спустя некоторое время мужчина извлек из тайника мину, которую вместе с детонатором, пультом и приемником хранил у себя в гараже. На этот раз мишенью был начальник железнодорожной станции. Террорист заложил мину рядом с забором его дома. Когда потерпевший вышел, злоумышленник дистанционно взорвал мину. Потерпевший, к счастью, не пострадал.Еще один теракт злоумышленник совершил в марте 2023 года в отношении директора муниципального предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Мелитополя. Он заложил самодельную бомбу в автомобиль руководителя предприятия и привел ее в действие, когда в машине находились жертва и его знакомая. В результате глава предприятия скончался, а его знакомая получила телесные повреждения.Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористовДвух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаБыл стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, антитеррор, теракт, мелитопольский район, мелитополь, южный окружной военный суд, приговор, суд, правосудие, новости