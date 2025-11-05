Рейтинг@Mail.ru
Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеваний - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251105/polza-ne-dokazana-effektivnost-badov-v-lechenii-zabolevaniy-1150496715.html
Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеваний
Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеваний - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеваний
Эффективность лечения различных заболеваний биологически активными добавками (БАДами) является сомнительной. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-05T06:28
2025-11-04T23:09
радио "спутник в крыму"
биологически активные добавки (бад)
мнения
здоровье
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147021762_0:310:3072:2038_1920x0_80_0_0_ceaaffd7e0208a2682e0c0eb074a7146.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Эффективность лечения различных заболеваний биологически активными добавками (БАДами) является сомнительной. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница" Ольга Барило.По словам специалиста, существует различие между традиционными лекарственными средствами и биодобавками.Эксперт предупредила, что если БАД назначена, но она нигде и никем не рекомендована кроме маркетолога или фирмы производителя, то в случае побочного действия или последующего ухудшения состояния пациента ответственность ляжет на медика, назначившего средство."Будет проведен сложнейший разбор данной ситуации, этого клинического случая, и врач будет нести ответственность в случае причинения доказанного вреда здоровью. Почему доктор выбрал такое вещество вместо стандартной обязательной к назначению терапии? Тут нужно защищать и пациента, и медработника", – считает спикер. И подчеркивает, что врач рискует, назначая подобные средства.Она подчеркнула, что лечение серьезных заболеваний осуществляется только по регламентированным схемам препаратами с доказанной эффективностью. Профилактика же заболеваний биодобавками, по ее мнению, допустима вместе с другими методами оздоровления."Да, есть комплексы витаминов и минералов, есть пробиотики, но это – лекарственные формы, которые прописаны и четко регламентировано, когда их назначать, когда они будут эффективны," – подытожила эксперт.Министерство здравоохранения России разработало специальный порядок назначения медиками биологически активных добавок пациентам. Лечащие врачи и фельдшеры получат право выписывать БАДы и пробиотики, употребляемые с пищей. Информация о выписанных веществах будет фиксироваться в медицинской документации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Еда в капсулах – что нужно знать о БАДахСайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в РоссииЯд для мозга: ученые рассказали о лекарствах, вызывающих отупение
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147021762_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58fed0ae4082c0c72dc8785cadbd8c11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биологически активные добавки (бад), мнения, здоровье, здравоохранение в россии
Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеваний

Биодобавки не являются лекарственным средством с доказанной эффективностью при лечении

06:28 05.11.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкФитопрепарат
Фитопрепарат - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Эффективность лечения различных заболеваний биологически активными добавками (БАДами) является сомнительной. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница" Ольга Барило.
По словам специалиста, существует различие между традиционными лекарственными средствами и биодобавками.

"Лекарственный препарат – это лекарственное средство, а биологически активное вещество лекарственным средством не является. То есть его польза не доказана, а вред не учтен – в этом основная проблема. На сегодняшний день пациенты занимаются самолечением… По моему мнению, врачи обязаны назначать лекарственные средства, прошедшие испытания с доказанной эффективностью", – сказала гостья эфира.

Эксперт предупредила, что если БАД назначена, но она нигде и никем не рекомендована кроме маркетолога или фирмы производителя, то в случае побочного действия или последующего ухудшения состояния пациента ответственность ляжет на медика, назначившего средство.
"Будет проведен сложнейший разбор данной ситуации, этого клинического случая, и врач будет нести ответственность в случае причинения доказанного вреда здоровью. Почему доктор выбрал такое вещество вместо стандартной обязательной к назначению терапии? Тут нужно защищать и пациента, и медработника", – считает спикер. И подчеркивает, что врач рискует, назначая подобные средства.
"Я все-таки медицинским работникам не рекомендовала бы использовать в своей практике биодобавки. Пока у нас юридическая база для этого не сформирована вообще, то есть защиты никакой для медицинских работников в таком случае нет, ответственность врач разделит сам с собой", – предупредила специалист.
Она подчеркнула, что лечение серьезных заболеваний осуществляется только по регламентированным схемам препаратами с доказанной эффективностью. Профилактика же заболеваний биодобавками, по ее мнению, допустима вместе с другими методами оздоровления.
"Да, есть комплексы витаминов и минералов, есть пробиотики, но это – лекарственные формы, которые прописаны и четко регламентировано, когда их назначать, когда они будут эффективны," – подытожила эксперт.
Министерство здравоохранения России разработало специальный порядок назначения медиками биологически активных добавок пациентам. Лечащие врачи и фельдшеры получат право выписывать БАДы и пробиотики, употребляемые с пищей. Информация о выписанных веществах будет фиксироваться в медицинской документации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еда в капсулах – что нужно знать о БАДах
Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России
Яд для мозга: ученые рассказали о лекарствах, вызывающих отупение
 
Радио "Спутник в Крыму"Биологически активные добавки (БАД)МненияЗдоровьеЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков
08:15Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
07:46Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
07:25Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
07:17Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов
07:11Вторая за сутки сильнейшая вспышка Х-класса произошла на Солнце
07:05В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли
06:45В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детей
06:28Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеваний
06:04В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
22:30"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное
22:26В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
22:11Путин сделал заявление о системе "Орешник"
21:58"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
21:54Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
21:40Юрий Николаев – биография
21:26В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык
21:18Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
Лента новостейМолния