Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеваний

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Эффективность лечения различных заболеваний биологически активными добавками (БАДами) является сомнительной. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница" Ольга Барило.По словам специалиста, существует различие между традиционными лекарственными средствами и биодобавками.Эксперт предупредила, что если БАД назначена, но она нигде и никем не рекомендована кроме маркетолога или фирмы производителя, то в случае побочного действия или последующего ухудшения состояния пациента ответственность ляжет на медика, назначившего средство."Будет проведен сложнейший разбор данной ситуации, этого клинического случая, и врач будет нести ответственность в случае причинения доказанного вреда здоровью. Почему доктор выбрал такое вещество вместо стандартной обязательной к назначению терапии? Тут нужно защищать и пациента, и медработника", – считает спикер. И подчеркивает, что врач рискует, назначая подобные средства.Она подчеркнула, что лечение серьезных заболеваний осуществляется только по регламентированным схемам препаратами с доказанной эффективностью. Профилактика же заболеваний биодобавками, по ее мнению, допустима вместе с другими методами оздоровления."Да, есть комплексы витаминов и минералов, есть пробиотики, но это – лекарственные формы, которые прописаны и четко регламентировано, когда их назначать, когда они будут эффективны," – подытожила эксперт.Министерство здравоохранения России разработало специальный порядок назначения медиками биологически активных добавок пациентам. Лечащие врачи и фельдшеры получат право выписывать БАДы и пробиотики, употребляемые с пищей. Информация о выписанных веществах будет фиксироваться в медицинской документации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Еда в капсулах – что нужно знать о БАДахСайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в РоссииЯд для мозга: ученые рассказали о лекарствах, вызывающих отупение

