https://crimea.ria.ru/20250607/sayty-po-prodazhe-nezakonnykh-badov-budut-blokirovat-v-rossii-1147021284.html
Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России
Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, на которых продают биологически активные добавки (БАДы) без свидетельства о госрегистрации... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T15:40
2025-06-07T15:40
2025-06-07T15:40
биологически активные добавки (бад)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, на которых продают биологически активные добавки (БАДы) без свидетельства о госрегистрации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ направлен на ужесточение контроля за оборотом БАДов.Теперь запрещено распространять информацию, содержащую предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, которая запрещена в соответствии с законом. Интернет-ресурсы с данной информацией внесут в реестр запрещенных и будут заблокированы Роспотребнадзором.Документ также наделяет кабмин РФ правом устанавливать особенности регулирования применения БАДов и особенности их регистрации.Врачи смогут назначать зарегистрированные биодобавки из специального списка, если в процессе лечения возникнет такая необходимость. Специальный перечень будет утверждаться Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором. В список войдут исключительно добавки, соответствующие установленным правительством критериям качества и эффективности, а также требованиям техрегламента Евразийского экономического союза.Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.Ранее Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения были выявлены и пресечены случаи продажи рецептурных препаратов и лекарств без фармацевтической лицензии и регистрации в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослейБесконтрольный прием БАДов может вызывать поражение печениКак ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака – видео
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биологически активные добавки (бад), новости, здоровье, закон и право, владимир путин (политик), интернет-магазин, роспотребнадзор, минздрав рф, правительство россии, общество
Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России
Путин подписал закон о блокировке сайтов по продаже БАДов без свидетельства о регистрации
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости
. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, на которых продают биологически активные добавки (БАДы) без свидетельства о госрегистрации. Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Документ направлен на ужесточение контроля за оборотом БАДов.
Теперь запрещено распространять информацию, содержащую предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, которая запрещена в соответствии с законом. Интернет-ресурсы с данной информацией внесут в реестр запрещенных и будут заблокированы Роспотребнадзором.
Документ также наделяет кабмин РФ правом устанавливать особенности регулирования применения БАДов и особенности их регистрации.
Врачи смогут назначать зарегистрированные биодобавки из специального списка, если в процессе лечения возникнет такая необходимость. Специальный перечень будет утверждаться Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором. В список войдут исключительно добавки, соответствующие установленным правительством критериям качества и эффективности, а также требованиям техрегламента Евразийского экономического союза.
Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Ранее Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения были выявлены и пресечены
случаи продажи рецептурных препаратов и лекарств без фармацевтической лицензии и регистрации в России.
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