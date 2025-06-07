https://crimea.ria.ru/20250607/sayty-po-prodazhe-nezakonnykh-badov-budut-blokirovat-v-rossii-1147021284.html

Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России

Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, на которых продают биологически активные добавки (БАДы) без свидетельства о госрегистрации... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T15:40

2025-06-07T15:40

2025-06-07T15:40

биологически активные добавки (бад)

новости

здоровье

закон и право

владимир путин (политик)

интернет-магазин

роспотребнадзор

минздрав рф

правительство россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147021462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83ed6bc566470f6a4b05ae3513cc6775.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, на которых продают биологически активные добавки (БАДы) без свидетельства о госрегистрации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ направлен на ужесточение контроля за оборотом БАДов.Теперь запрещено распространять информацию, содержащую предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, которая запрещена в соответствии с законом. Интернет-ресурсы с данной информацией внесут в реестр запрещенных и будут заблокированы Роспотребнадзором.Документ также наделяет кабмин РФ правом устанавливать особенности регулирования применения БАДов и особенности их регистрации.Врачи смогут назначать зарегистрированные биодобавки из специального списка, если в процессе лечения возникнет такая необходимость. Специальный перечень будет утверждаться Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором. В список войдут исключительно добавки, соответствующие установленным правительством критериям качества и эффективности, а также требованиям техрегламента Евразийского экономического союза.Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.Ранее Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения были выявлены и пресечены случаи продажи рецептурных препаратов и лекарств без фармацевтической лицензии и регистрации в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослейБесконтрольный прием БАДов может вызывать поражение печениКак ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака – видео

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биологически активные добавки (бад), новости, здоровье, закон и право, владимир путин (политик), интернет-магазин, роспотребнадзор, минздрав рф, правительство россии, общество