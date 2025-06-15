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Еда в капсулах – что нужно знать о БАДах
Еда в капсулах – что нужно знать о БАДах - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Еда в капсулах – что нужно знать о БАДах
Биологически активные добавки (БАД) не являются панацеей, не заменяют натуральных продуктов и иногда могут быть опасны. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T19:51
2025-06-15T19:51
2025-06-15T19:51
биологически активные добавки (бад)
здоровье
совет эксперта
мнения
витамины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Биологически активные добавки (БАД) не являются панацеей, не заменяют натуральных продуктов и иногда могут быть опасны. Об этом РИА Новости Крым рассказала врач-эндокринолог Республиканской клинической больницы имени Семашко Анна Жукова.И отметила, что целый ряд веществ человек легко может получить из самых простых продуктов. Например йод – это йодированная соль, особенно хороша сакская розовая. Также – рыба и морепродукты, которые также являются источниками животного белка с низким количеством жира. Кроме того, йодом богаты водоросли и хурма. Восполнить запасы магния, цинка, селена, хрома помогают семена льна, орехи, конопляное масло – в столовой ложке норма на пять человек.При этом специалист отмечает: 80% приема эндокринолога – этом молодые девушки. Именно дефицит йода, селена и других микроэлементов чаще всего провоцирует проблемы с щитовидной железой и аутоиммунные заболевания.Также спровоцировать эндокринологические заболевания могут стресс, курение и сильный перегрев, поскольку Солнце стимулирует щитовидную железу вырабатывать больше гормонов, и это может привести к состоянию тиреотаксикоза – избыточному усилению ее функций. В этом случае необходимо, напротив, ограничить продукты, содержащие йод. Лечить это состояние нужно оперативно с участием специалистов.Бесконтрольный прием биологически активных добавок усиливает нагрузку на печень и может привести к ее поражению и токсическому гепатиту, предупреждала также врач-эндокринолог Анна Куликова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные "БАДы": маркетплейсы в РФ продают нелицензионные лекарстваЯд для мозга: ученые рассказали о лекарствах, вызывающих отупениеКакие природные антибиотики можно найти на любой кухне
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биологически активные добавки (бад), здоровье, совет эксперта, мнения, витамины
Еда в капсулах – что нужно знать о БАДах
БАДы не являются панацеей и не заменяют натуральных продуктов – эндокринолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым.
Биологически активные добавки (БАД) не являются панацеей, не заменяют натуральных продуктов и иногда могут быть опасны. Об этом РИА Новости Крым
рассказала врач-эндокринолог Республиканской клинической больницы имени Семашко Анна Жукова.
"БАДы – не панацея, хотя бы потому что любая биологически-активная добавка – это, по сути, еда, упакованная в капсулу. На банке написан состав, но быть уверенным и проверить, что там на самом деле, у вас не получится. Главное помнить: биологически активная добавка никогда не будет эффективнее, чем получение этого вещества из пищи", – объяснила эксперт.
И отметила, что целый ряд веществ человек легко может получить из самых простых продуктов. Например йод – это йодированная соль, особенно хороша сакская розовая. Также – рыба и морепродукты, которые также являются источниками животного белка с низким количеством жира. Кроме того, йодом богаты водоросли и хурма. Восполнить запасы магния, цинка, селена, хрома помогают семена льна, орехи, конопляное масло – в столовой ложке норма на пять человек.
При этом специалист отмечает: 80% приема эндокринолога – этом молодые девушки. Именно дефицит йода, селена и других микроэлементов чаще всего провоцирует проблемы с щитовидной железой и аутоиммунные заболевания.
"Те же самые БАДы – почему-то мы все хотим стимулировать иммунитет. В реальности никто не понимает, что именно хочет стимулировать. Потому что аутоиммунные заболевания – это как раз, не в последнюю очередь, результат избыточной стимуляции иммунитета", – продолжает доктор.
Также спровоцировать эндокринологические заболевания могут стресс, курение и сильный перегрев, поскольку Солнце стимулирует щитовидную железу вырабатывать больше гормонов, и это может привести к состоянию тиреотаксикоза – избыточному усилению ее функций. В этом случае необходимо, напротив, ограничить продукты, содержащие йод. Лечить это состояние нужно оперативно с участием специалистов.
Бесконтрольный прием биологически активных добавок усиливает нагрузку на печень
и может привести к ее поражению и токсическому гепатиту, предупреждала также врач-эндокринолог Анна Куликова.
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