У Крымского моста выросли очереди с обеих сторон
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду вторника начали образовываться очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
С утра и в течение дня проезд к пунктам досмотра был свободен.
"К 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 30 транспортных средств. Ручной досмотр со стороны Керчи ожидают 98 автомобилей", - говорится в сообщении.
В понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.
Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
